Prêté au FC Nantes avec une option d’achat, Tino Kadewere a donné les raisons de son départ de l’Olympique Lyonnais cet hiver.

Mercato : Tino Kadewere a quitté Lyon pour retrouver du temps de jeu

Tino Kadewere a quitté le club rhodanien en début de ce mercato hivernal, précisément le 4 janvier 2024. Il a rejoint le FC Nantes, en prêt, mais avec une option d’achat obligatoire, si les Canaris se maintiennent en Ligue 1. Sous le maillot des Canaris, l’attaquant a déjà pris part à 2 matchs, soit un en coupe de France et un autre en Ligue 1. Entré en jeu en deuxième période en coupe de France, il avait été auteur d’un doublé contre Pau FC (4-1), pour son premier match sous le maillot du FCN.

En championnat, Tino Kadewere a joué en entier, le match perdu contre Clermont Foot (1-2). L’international zimbabwéen (19 sélections, 3 buts) a donc retrouvé plus de temps de jeu au FC Nantes. Ce qu'il n'avait pas assez à l’Olympique Lyonnais. Il a justifié d’ailleurs sa décision de quitter le club rhodanien par le fait qu’il jouait peu à Lyon. « Je souhaitais rejoindre un club avec lequel j’aurais beaucoup de temps de jeu », a-t-il confié en conférence de presse, après avoir rappelé qu’il a « joué un peu cette saison, malgré tout, mais pas autant qu’il le voulait ».

Mercato : Kadewere raconte avoir vécu des moment difficiles à l'OL

A noter que l’avant-centre de 28 ans avait été prêté à Majorque en Espagne, toute la saison dernière (d’aout 2022 à juin 2023). Revenu à l’OL à l’été, il ne rentrait toujours pas les plans du staff technique des Gones. Une situation qu’il a vécue difficilement. « À Lyon, c’était un moment difficile pour moi, et je voulais changer d’état d’esprit pour me faire une nouvelle place », a raconté Tino Kadewere.

Pour rappel, la recrue du FC Nantes avait été transféré du Havre AC par l'OL en janvier 2020, mais elle était restée en Normandie, sous la forme d'un prêt, jusqu'à la fin de la saison 2019-2020. Le natif de Harare avait ainsi rejoint Lyon six mois plus tard. Son transfert avait coûté 12 M€ et il est lié au club de John Textor jusqu'en juin 2025.