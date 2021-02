Bayern Munich : C'est mal parti pour le Bayern en C1

Publié le 22 février 2021 à 17:00

Vainqueur en titre de la Ligue des champions édition 2019/2020, le Bayern Munich affiche une petite forme avant d'affronter mardi, la Lazio en 8es de finale aller de la compétition (21h). Après s'être incliné samedi contre l'Eintracht Francfort en Bundesliga (2-1), le groupe de Hans-Dieter Flick compte d'importantes absences pour le déplacement en Italie.

Un passage à vide avant la Champions League

Le Bayern règne sur la Bundesliga. Leader du Championnat allemand devant Leipzig et Wolfsbourg, les hommes de de Flick traversent toutefois un petit passage à vide depuis deux matches. le Bayern a été accroché par le DSC Arminia Bielefeld, 16e au classement (3-3) et s'est incliné face à l'Eintracht Francfort (2-1), samedi. Une petite forme qui inquiète juste avant la reprise de la Champions League pour les champions d'Allemagne. Ces derniers restent sur une série impressionnante de 17 matches sans défaite dans la compétition (16 victoires, un nul). A l'issue du match samedi, Hans-Dieter Flick s'est montré rassurant : " C'est comme ça. Si nous perdons des points comme nous l'avons fait contre Bielefeld (le 15 février) et vu la façon dont nous avons joué en première mi-temps aujourd'hui (samedi), il est normal que notre avance en haut du tableau diminue. Pourtant, je veux retirer les choses positives de ce match. Nous analyserons ce qui peut être amélioré, ce que l'on doit améliorer. Mais nous devons retenir les aspects positifs ce soir. Si nous jouons comme nous l'avons fait en seconde période, je suis très, très optimiste pour l'avenir ". Cette défaite du Bayern a permis à Leipzig de revenir à 2 points avec le risque pour le Bayern de se faire dépasser en cas d'un nouveau faux pas.

Des absences importantes pour le Bayern

Le calendrier du Bayern Munich est bien chargé, entre la Bundesliga, la Ligue des champions et le Mondial des clubs de la FIFA mi-février (remporté par les Allemands en finale face au Club Tigres UANL. Les joueurs accumulent beaucoup de fatigue et cela se traduit par des baisses de formes et des blessures, notamment le cas pour Corentin Tolisso, Douglas Costa et Serge Gnarby. Benjamin Pavard et Thomas Müller sont compte à eux positifs au Covid-19. Sauf que ces circonstances atténuantes ne satisfont pas Karl-Heinz Rummenigge le patron du club bavarois : " Lâcher cinq points en une semaine, c'est beaucoup trop pour le Bayern et ce n'est pas ce que nous attendons ", a-t-il fustigé après la défaite contre Francfort.













Par Hind