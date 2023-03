Publié par JEAN-LUC D le 17 mars 2023 à 22:05

Capable d’évoluer comme latéral droit, piston et défenseur central, Benjamin Pavard intéresserait le PSG pour cet été. Mais le joueur du Bayern Munich a une exigence pour son futur.

Benjamin Pavard, lié avec le Bayern Munich jusqu’au 30 juin 2024, serait en ce moment en pleine réflexion concernant son avenir. Mercredi, le quotidien madrilène AS a révélé que l’intérêt du Paris Saint-Germain pour le polyvalent défenseur de 26 ans serait toujours d’actualité. En quête de renforts pour constituer le prochain effectif des Rouge et Bleu, Luis Campos aimerait attirer l’international français lors du mercato estival à venir. Mais le Champion du monde 2018, également associé au FC Barcelone et à l’Inter Milan pour cet été, ne compte pas quitter les rangs du Bayern Munich pour aller jouer le même rôle sur le terrain dans un autre club.

PSG Mercato : Benjamin Pavard réclame une garantie avant de signer

Récemment interrogé sur son avenir après son doublé marqué en Bundesliga contre Augsbourg, Benjamin Pavard a notamment déclaré : « je suis content et je profite de mon temps. Pour le reste, on verra cet été. Je me concentre sur les prochains matches. » Toutefois, même s’il a déjà avoué son envie de découvrir autre chose, l’ancien défenseur de Lille OSC ne serait pas tenté par une nouvelle aventure si c’est pour évoluer au poste de latéral droit. Pour signer, Pavard voudrait avoir la garantie d’être utilisé en tant que défenseur central.

Toujours selon AS, Benjamin Pavard accorderait sa priorité aux négociations avec le Champion d’Allemagne en titre et à l’offre de sa direction bavaroise. Le clan Pavard saurait pertinemment que le Bayern Munich fait partie du gratin du football mondial et prendrait donc le temps de la réflexion afin de prendre la meilleure décision possible. Outre le Paris SG, le FC Barcelone et l’Inter Milan, le Real Madrid serait aussi attentif à la situation du natif de Maubeuge.