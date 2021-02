LOSC : Lille OSC, la meilleure équipe de Ligue 1 ?

Publié le 22 février 2021 à 19:00

Le LOSC est toujours leader de Ligue 1 devant l’OL et le PSG. L’équipe de Christophe Galtier à même trois points d’avance sur son dauphin. Dans sa réaction d’après-match, Julien Laporte assure que Lille OSC est la meilleure équipe du championnat.

Le LOSC a infligé une lourde défaite au FC Lorient (4-1) au Stade du Moustoir, lors de la 26e journée de L1. Deux défenseurs, José Fonte et Domagoj Bradaric ont été buteurs contre les Merlus. Ce ne sont pas que les attaquants qui sont font donc la différence chez les Dogues. Toute l’équipe est concernée et le danger, pour l’adversaire, peut venir de partout. Mis sous pression, les Lorientais ont d'ailleurs concédé un but contre leur camp. Un CSC signé Andreaw Gravillon (0-1, 21e). Le FCL a été largement dominé comme l’a reconnu Christophe Pelissier, en fin de match. « On est tombé sur plus fort. On le savait avant et on l’a vu aujourd’hui. Quand une équipe comme Lille est concentrée à 100 %, c’est difficile pour une équipe comme nous de rivaliser », a admis l’entraîneur du club breton, dans des propos relayés par Ouest France. Julien Laporte (27 ans), défenseur central du club promu, va plus loin dans sa réaction. « Mon constat, c’est que le LOSC est la meilleure équipe du championnat. Ils sont très complets, c’est une belle équipe » a-t-il déclaré, en conférence de presse d’après-match.

Lille OSC, leader incontesté

Lille OSC est le leader de la Ligue 1 avec 58 points. Les Nordistes devancent l’Olympique Lyonnais (55 points) et le Paris Saint-Germain (54 points) sur le podium. En 26 journées, l’équipe dirigée par Christophe Galtier n’a perdu que 2 matchs, respectivement contre le Stade brestois (3-2) et Angers SCO (1-2). Sinon, l’équipe désormais présidée par Olivier Letang compte 17 victoires et 7 matchs nuls. Un bilan largement positif qui justifie la première place des Lillois. À noter que le Paris SG a déjà concédé 6 défaites cette saison en Ligue 1.













Par ALEXIS