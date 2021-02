PSG Mercato : Un soutien et une aide de taille pour Leonardo

Publié le 24 février 2021 à 09:15

Passée l'effervescence de l'hiver avec l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Leonardo s'est remis au travail en vue du prochain mercato estival. Le directeur sportif parisien, qui n'a recruté aucun joueur sur le marché des transferts en janvier, travaille à créer l'équipe parfaite pour l'entraîneur argentin. Plusieurs dossiers chauds sont entre ses mains, notamment la prolongation de Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2022, mais aussi l'arrivée de quelques renforts, afin de bâtir l'équipe compétitive tant voulue. Mais Leonardo n'est pas seul dans son entreprise, son président Nasser al-Khelaïfi donne aussi de sa personne pour conclure certains dossiers.

Le président du PSG entre dans la danse

Le mercato d'hiver a été très calme du côté du PSG. Il faut dire que l'année 2020 s'était terminée par une grosse surprise avec l'éviction, à Noël, de Thomas Tuchel. Le mois de janvier a donc été celui de la découverte de son équipe par Mauricio Pochettino et ses demandes de transferts ont été minimes. Tout au plus, l'ancien coach de Tottenham a validé le possible prêt de l'ailier anglais Dele Alli, qui a finalement été bloqué à Londres par son président Daniel Levy, car les Spurs n'ont pas été capables de lui trouver un remplaçant en temps et en heure.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain sont donc très vite passés à autre chose, c'est-à-dire la saison prochaine, avec un dossier de taille : la prolongation de Kylian Mbappé. L'attaquant international français, en fin de contrat en juin 2022, hésite encore quant à son avenir. Si Neymar semble de son côté s'être décidé à poursuivre l'aventure à Paris, le natif de Bondy rechigne à signer le nouveau bail de quatre ans proposé par ses dirigeants. Selon la presse espagnole, Mbappé ferait le forcing pour ne prolonger que d'un an et se laisser une porte de sortie. Nasser al-Khelaïfi jouerait également de sa position dans ce dossier pour convaincre le joueur. D'après les informations de Fabrizio Romano pour CBS Sports, le président du PSG s'assurerait que les offres transmises à Mbappé soient à la hauteur de ses espérances.

Nasser al-Khelaïfi joue de son influence pour le mercato parisien

Mais c'est aussi sur le marché des transferts que Nasser al-Khelaïfi agit. Toujours selon Fabrizio Romano, ainsi que RMC, "NAK" serait à fond sur le dossier David Alaba. Le PSG aimerait engager l'Autrichien au nez et à la barbe du Real Madrid et de Manchester City, qui se disputent le polyvalent joueur en fin de contrat avec le Bayern Munich et qui avait annoncé il y a quelques mois son intention de quitter la Bavière et la Bundesliga. Priorité de Thomas Tuchel, David Alaba peut jouer en défense central ou à gauche, mais aussi au milieu de terrain. Un profil adapté aux besoins du PSG et une expérience qui ne peut être que bénéfique pour les joueurs de Mauricio Pochettino. Al-Khelaïfi discuterait directement avec l'entourage du joueur afin qu'il choisisse cette troisième option qui s'offre à lui. Troisième de Ligue 1, le PSG attend du renfort cet été pour se lancer dans un nouveau cycle.













Par Matthieu