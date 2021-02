ASSE Mercato : Jay-Z proche de piquer une pépite à Sainté ?

Publié le 25 février 2021 à 06:30

Il n’y a pas visiblement que les grosses écuries qui s’intéressent aux jeunes de l’ ASSE. Roc Nation Sports, le label du rappeur américain Jay-Z, souhaite enrôler un jeune élément des Verts.

Jay-Z intéressé par une pépite de l’ ASSE

L’AS Saint-Étienne dispose de l’un des meilleurs centres de formation de l’Hexagone. Lors des derniers mercatos, le club du Forez a d’ailleurs empoché de jolis chèques suite aux ventes de William Saliba (Arsenal) et Wesley Fofana (Leicester). Une autre pépite de l’ ASSE devrait quant à elle signer dans une entreprise américaine. Le Progrès révèle en effet que Noham Abdellaoui intéresse Roc Nation Sports. Il s’agit de la société de conseil sportif fondée par le rappeur américain Jay-Z. Pour Alan Redmond, le label new-yorkais s’intéresse à de nouveaux profils pour étendre sa présence en Europe. Le head of football de cette société assure au journal régional qu’il est désormais question de cibler des jeunes à fort potentiel. « Nous ciblons les meilleurs joueurs français dans leurs catégories d’âge certes, mais aussi des sportifs qui veulent changer la donne », a-t-il expliqué.

Des cracks de l’OM déjà chez Roc Nations Sports

En rejoignant Roc Nation Sports, Noham Abdellaoui va emboiter le pas à certains jeunes de l’Olympique de Marseille. Ilyes Zouaoui et Aylan Benyahia ont déjà signé chez Jay-Z. Outre ces pépites, le rappeur et homme d’affaires américain peut se targuer de défendre les intérêts de grands sportifs issus du Vieux continent. Pour son entrée sur le marché européen, Roc Nation s’est notamment offert Romelu Lukaku, Kevin De Bryune, Marcus Rashford ou encore Axel Witsel.













Par Ange A.