PSG Mercato : Une pépite sud-américaine au Paris SG ??

Publié le 25 février 2021 à 20:24

Le PSG est sur les rangs pour un jeune talent et grand espoir du football argentin pour le prochain mercato estival. Les champions de France de foot sont en concurrence avec d’autres grosses écuries pour ce joueur, dont le Real Madrid. Toutefois, le directeur sportif du club de la capitale, Leonardo, a décidé de passer à l'offensive pour sécuriser le plan mercato PSG des prochaines années.

Le PSG sort son plan pour Gonzalo Sosa

Le joueur très prometteur du Racing Club d'Avellaneda (Argentine), Gonzalo Sosa, n’a pas été repéré que par le PSG. Bien au contraire, plusieurs autres grands clubs européens ont coché son nom sur leurs petits papiers. Les médias espagnols confirment l’intérêt du Real Madrid, de Manchester City, du Bayern Munich, de la Juventus et même de Manchester United pour le milieu de terrain de 16 ans. Mais face à toutes ces grosses pointures du football européen, le club parisien a un plan bien rodé qui pourrait le rendre victorieux dans cette bataille.

Le Paris Saint-Germain a pris une longueur d’avance sur le dossier. Si l’on en croit les révélations de As, le PSG a envoyé des émissaires en Argentine pour faire une proposition concrète au Racing Club pour sa pépite, mais également aux représentants du joueur. Pour boucler rapidement le dossier Gonzalo Sosa, le club de Nasser Al-Khelaïfi a décidé de verser une indemnité au club formateur de ce dernier afin de détenir 50% de ses droits. Ainsi, le Paris SG veut s’assurer d’avoir son mot à dire sur le futur transfert de Gonzalo Sosa.

La pépite du Racing Club à Paris en 2023 ?

En effet, les Rouge et Bleu laisseraient en suite le prodige argentin à la disposition de son club formateur (La Academia) jusqu’à ses 18 ans, d'après le quotidien sportif espagnol. Mais dans son éventuel accord avec le club argentin, le PSG pourrait aussi récupérer le milieu de terrain dès mars 2023, grâce au droit qu’il cherche à racheter. Un bon plan, qui cependant, n’est qu’au stade de proposition, car l’entourage de Gonzalo Sosa et le Racing Club sont aussi attentifs aux éventuelles offres des autres prétendants, et non des moindres.

Les supporters parisiens seraient heureux de la réussite d’une telle opération en ce qu’elle permet à leur équipe de s’acheter à faible prix un joueur qui pourrait falloir plusieurs dizaines de millions d’euros les années à venir. Comme le transfert de Neymar de Santos au FC Barcelone, Sosa devrait rapporter une belle somme d’argent à ses actuels dirigeants en cas de départ.













Par ALEXIS