LOSC Mercato : Le transfert définitif d'un flop confirmé

Publié le 26 février 2021 à 08:00

Le Lille OSC est définitivement débarrassé d’un indésirable. Prêté au CR Flamengo par le LOSC, Thiago Maia ne reviendra pas dans le Nord de l’Hexagone. Le club brésilien a décidé de prolonger le contrat du milieu brésilien.

Thiago Maia reste au Brésil

Prêté au CR Flamengo depuis janvier 2020, Thiago Maia ne reviendra plus dans l’Hexagone. Jeudi, le club brésilien a annoncé la prolongation du contrat du milieu de terrain. Alors que son prêt courait initialement jusqu’au terme de son contrat avec le Lille OSC, soit jusqu’en juin 2021, il a été renouvelé d’un an. Le milieu de 23 ans est désormais lié au champion du Brésil jusqu’en juin 2022. Bien que sacré avec les Rubo et negro, cet indésirable de Galtier a vécu un exercice compliqué. Ceci en raison d’une grave blessure au genou. Victime d’une rupture des ligaments croisés en novembre, l’ancien de Santos n’a disputé que 14 rencontres de championnat cette saison. Il sera encore éloigné des terrains pour les six prochains mois.

Un joli chèque en vue pour le LOSC ?

Débarrassé de Thiago Maia, le Lille OSC devrait empocher 7 millions d’euros représentant l’option d’achat incluse dans le prêt du joueur. Le club nordiste souhaitait récupérer au moins 50% du montant investi sur le milieu de terrain. Dans le communiqué annonçant la prolongation de Maia, la formation brésilienne indique que ce montant sera versé à Lille en janvier 2022. La direction des Dogues avait déboursé 14 millions d’euros en 2017 pour recruter Maia. Lequel ne s’est jamais révélé à la hauteur des attentes placées en lui. Au total, il a arboré le maillot lillois à 69 reprises pour un but et une passe décisive.













Par Ange A.