OM Mercato : Flamengo, nouvel indice sur le retour de Gerson

Publié par Ange A. le 10 novembre 2022 à 05:39

Plus dans les plans d’Igor Tudor à Marseille, Gerson s’apprête à quitter l’ OM. Son retour à Flamengo cet hiver se précise davantage.

Après un mercato estival des plus agités, du mouvement est encore annoncé à l’Olympique de Marseille cet hiver. Sorti de toutes les compétitions européennes, l’ OM pourrait recruter mais également vendre pour renflouer ses caisses. Dans ce sens, un transfert de Gerson serait d’actualité du côté de Marseille. Juste un an et demi après sa signature, le milieu brésilien est présenté comme un sérieux candidat au départ. Le milieu âgé de 25 ans pourrait effectuer son retour au bercail à l’occasion de la prochaine fenêtre des transferts. Un retour de Gerson à Flamengo est évoqué. Du côté du club carioca, Thiago Maia serait prêt à effectuer un grand sacrifice pour l’international auriverde.

OM Mercato : Le numéro de Gerson à Flamengo déjà connu

L’ancien milieu du LOSC, lui-même retourné au bercail après avoir fait flop à Lille, est prêt à céder son dossard à Gerson. Sur Twitter, Thiago Maia l’a fait savoir suite à l’interpellation d’un fan. « Aucun problème, ce sera un honneur », a indiqué l’ancien Dogue sur le réseau social. En cas de retour à Flamengo, Gerson devrait donc arborer le numéro 8, propriété actuelle de Maia. Son retour au pays se précise d’autant plus que L’Équipe a livré des détails sur le nouveau deal entre les Olympiens et leurs homologues carioca.

À en croire le quotidien sportif, le montant de l’opération va s’élever à 20 millions d’euros. Flamengo ne versera toutefois que 13,5 millions à l’ OM. Le club phocéen devait encore régler une traite de 6,5 millions dans le cadre du transfert du milieu de terrain. Lequel a vu son avenir se compromettre suite au départ brutal de Jorge Sampaoli cet été. Depuis l’arrivée d’Igor Tudor, son statut de titulaire est remis en question à l’Olympique de Marseille.