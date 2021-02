LOSC : Galtier donne le ton pour la fin de saison lilloise

Publié le 27 février 2021 à 23:30

Récemment éliminé en Ligue Europa, le LOSC peut désormais se concentrer sur les compétitions domestiques. À la veille de la réception du RC Strasbourg, Christophe Galtier s’est exprimé sur la suite de la saison.

Une envie claire pour Christophe Galtier contre Strasbourg

Le Lille OSC va tenter de renouer avec le succès ce dimanche contre le RC Strasbourg. Contre le Racing, il sera question pour le LOSC d’oublier son élimination en Ligue Europa contre l’Ajax Amsterdam. Leader de Ligue 1 Conforama, le club nordiste entend désormais enclencher son sprint final. Entraîneur de Lille, Christophe Galtier l’a fait savoir avant la réception du club alsacien. Une affiche qu’il ne prend pas d’ailleurs à la légère. « Il faut faire attention, ne pas croire qu’on va jouer Strasbourg et que les choses vont se faire naturellement. Ce n’est pas comme ça. Les victoires appellent les victoires. Quand vous êtes dans une grande dynamique, une défaite peut engendrer des problèmes. Je me dois d’être très vigilant », a averti le technicien marseillais de 54 ans.

Galtier livre les clés pour le sacre du LOSC

Bien engagé pour jouer le titre, Christophe Galtier veut jouer le coup à fond. Le coach du LOSC entend engranger le plus de victoires contre les autres outsiders. Surtout qu’avant d’affronter Strasbourg, Lille ne dispose pas d’une avance confortable sur ses concurrents directs à 12 journées de la fin. Les Dogues comptent un seul point d’avance sur le PSG (2e), trois sur Lyon (3e) et six sur Monaco (4e). « Les confrontations directes avec l’OM, le PSG et Monaco n’auront de valeur que si vous gagnez les autres matchs. Pour cela, il faut battre Strasbourg, Nîmes […] Les équipes qui ne sont pas en course pour les places européennes », a expliqué l’entraîneur du club nordiste.













Par Ange A.