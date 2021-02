Ex - Stade Rennais : Du nouveau sur le limogeage de Létang

Publié le 28 février 2021 à 08:30

Limogé du Stade Rennais il y a un an, Olivier Létang est depuis décembre le président du LOSC. Une nouvelle raison de son limogeage du SRFC vient d’être dévoilée.

Une méprise à l’origine du renvoi d’Olivier Létang de Rennes ?

Olivier Létang occupe les fonctions de président du Lille OSC depuis deux mois. Le Sarthois a rejoint le LOSC après son limogeage du Stade Rennais. Durant sa présidence à Rennes (novembre 2017-février 2020), il a notamment permis au club breton de remporter la Coupe de France. C’est avec l’ancien dirigeant parisien que le SRFC s’est hissé jusqu’en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Il s’agit de la meilleure performance du club en Coupe d’Europe. Malgré ces prouesses, Olivier Létang a été remercié par les propriétaires du club. Nicolas Jamain croit savoir pourquoi le nouveau patron du LOSC a été limogé au Roazhon Park. Le journaliste de RMC Sport évoque une attitude de Létang qui serait mal passée auprès de la famille Pinault.

Le Stade Rennais peiné par le départ de Létang ?

« Les raisons de son éviction, l’histoire est en partie connue. Lors d’une rencontre, M. Pinault se rend au stade pour aller voir son équipe. Il est accueilli par Olivier Létang, qui l’accompagne, lui présente des personnes et lui montre son siège : On vous a mis ici M. Pinault […] Le Stade Rennais est à lui, le Rhoazon Park s’est un peu son stade. Il a très mal pris qu’on lui indique où il devait s’asseoir », a révélé Nicolas Jamain. Cette maladresse serait donc à l’origine du licenciement d’Olivier Létang de Rennes. Il a été remplacé depuis par l’ancien monégasque Nicolas Holveck. Seulement, la première année du nouveau président rennais frise la déception. Éliminé dès les 32es de finale de la Coupe de France et en Ligue des champions, Rennes n’a plus que le championnat à jouer. Le SRFC est d’ailleurs en difficulté avec sa 8e place. Les Rouge et noir restent sur six matchs sans victoire, dont trois défaites consécutives. Le LOSC de son côté est leader du championnat et est un candidat sérieux au titre cette saison.













Par Ange A.