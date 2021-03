OL : Houssem Aouar héros de Lyon contre le Stade Rennais

Publié le 03 mars 2021 à 02:15

L’Olympique lyonnais a renoué avec la victoire mercredi contre le Stade Rennais. L’ OL s’est imposé au Groupama Stadium sur le plus petit des scores grâce à une réalisation d’Houssem Aouar.

L’ OL enfonce le Stade Rennais

Accroché par l’Olympique de Marseille au Vélodrome lors de la dernière journée, l’Olympique lyonnais a retrouvé le chemin de la victoire. Mercredi, l’ OL a dominé le Stade Rennais au Groupama Stadium lors de la 28e journée de Ligue 1. Houssem Aouar, auteur de sa 4e réalisation, a inscrit le seul but de la rencontre contre le SRFC. Grâce à ce succès, Lyon occupe provisoirement la première place du championnat. Lille et Paris affrontent respectivement Marseille et Bordeaux dans les autres affiches de la 28e journée. Défait par Lyon, Rennes poursuit sa triste série en championnat. Actuels 10es de Ligue 1, les Rouge et noir en sont désormais à sept matchs sans victoire. Ils restent d’ailleurs sur quatre défaites de rang en championnat.

Objectif atteint pour Rudi Garcia contre Rennes

Entraîneur de l’Olympique lyonnais, Rudi Garcia s’est satisfait du résultat contre le Stade rennais. L’entraîneur lyonnais a surtout apprécié la prestation de ses poulains en deuxième mi-temps. « Il faut féliciter les entrants qui nous ont aidés à faire une belle deuxième période. On met un très joli but grâce à un travail incroyable de Memphis pour Houssem, qui a eu beaucoup de sang froid pour marquer », a déclaré le coach de l’ OL sur le site officiel du club. L’entraîneur lyonnais se réjouit également d’avoir atteint son objectif au coup de sifflet final. « On voulait être premier à la fin du match donc l’objectif est atteint. Sur la deuxième période c’est une victoire méritée », a-t-il poursuivi. Vainqueur de Rennes, Lyon sera opposé à Sochaux samedi en 16es de finale de la Coupe de France.













Par Ange A.