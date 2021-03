OL Mercato : Une porte de sortie pour Houssem Aouar

Publié le 04 mars 2021 à 12:00

L'OL a ouvert la porte de sortie pour Houssem Aouar, le joueur n'a pas encore reçu d'offres concrètes pour le moment. Liverpool serait cependant sur la piste de l'international français.

Déjà un cadre à l'OL

Houssem Aouar à 22 ans est déjà un joueur qui a fait ses preuves avec l'OL. Auteur de plusieurs performances impressionnantes, notamment en Ligue des Champions, le milieu offensif de l'Olympique lyonnais est devenu un pilier de l'équipe rapidement après avoir été lancé dans le bain (saison 2016-2017). Toutefois il reste encore à l'international français (1 sélection en équipe de France A) des défauts à corriger, notamment sur sa régularité. Avant le match contre l'OM, Aouar avait évoqué son évolution : " Personnellement, j’entame ma 4ème saison ici, j’ai appris pas mal de choses, j’ai évolué, j’ai encore des choses à apprendre, j’essaie d’être le plus régulier possible, apporter le plus, aider à fluidifier le jeu. J’essaie de progresser sur tous ces aspects ", a-t-il déclaré. Le joueur a en effet connu quelques pépins physiques cette saison, notamment une blessure et également un passage par la case Covid-19. En 24 matches disputés toutes compétitions confondues, Aouar a marqué 6 buts et délivré deux passes décisives. Il a été notamment bien précieux mercredi face au Stade Rennais, en inscrivant le seul but de l'OL qui lui a permis de l'emporter (1-0). Trois points précieux dans la course au titre.

Mercato : Liverpool suit le dossier

S'il a été proche de partir l'été dernier au dernier mercato, Aouar a tout de même choisi de rester à Lyon. Cependant le président du club, Jean-Michel Aulas, a laissé la porte ouverte pour le départ du joueur qui reste encore engagé avec l'OL jusqu'en juin 2023. Le club espère ainsi récupérer environ 50 millions d'euros. Ce serait le prix fixé pour le milieu de terrain. Si le joueur n'a pas encore reçu d'offres solides d'autres clubs, il serait toutefois dans le viseur de plusieurs clubs, dont le PSG et la Juventus. De son côté Liverpool compte aussi à passer à l'attaque dans le dossier. Le club liverpuldien traverse une période moins bien cette saison et chercher à se renforcer dès le mercato estival. Le numéro 8 des Gones pourrait donc bien plier bagages cet été.













Par Hind