PSG : Pochettino pousse pour la prolongation de Mbappé

05 mars 2021

Avant le déplacement du PSG dans le Finistère, pour y affronter le Stade Brestois à l'occasion des seizièmes de finale de la Coupe de France, samedi (21h10), Mauricio Pochettino, l'entraîneur argentin de l'équipe parisienne, a fait le point sur son effectif, le match à venir, mais aussi les cas de Neymar et Kylian Mbappé. Le coach du Paris Saint-Germain a aussi abordé l'aspect particulier du calendrier à venir, avec une trêve internationale synonyme de risque pour les joueurs, en cette période de pandémie de Covid-19. Plusieurs techniciens européens hésitent d'ailleurs à autoriser le départ de leurs internationaux.

De bonnes nouvelles avec Neymar et Kylian Mbappé

Un seizième de finale de Coupe de France à Brest, même quand on s'appelle le PSG et qu'on est engagé en huitièmes de finale de Ligue des champions, ça ne se prend pas à la légère. "On veut donner de la valeur et de l'importance au match de Coupe de France, a déclaré l'entraîneur Mauricio Pochettino en conférence de presse. Ce sera un match difficile. Brest nous rendra la vie difficile. Je ne prépare pas encore une équipe pour Barcelone. Notre concentration va sur le match de demain (samedi). C'est la meilleure façon de préparer la suite." Et cela implique de préserver Neymar, qui vient de faire son retour aux séances collectives. "Il ne sera pas au match demain (samedi), mais on est très content de son évolution et nous verrons dans les jours à venir s'il pourra faire partie du groupe contre Barcelone", a précisé l'Argentin. Les choses évoluent donc bien pour le Brésilien.

Quant à Kylian Mbappé, qui n'a pas encore prolongé au PSG, sa relation est bonne avec son coach, a précisé ce dernier. "Nous avons une relation naturelle, très bonne. Elle a été construite en deux mois mais c'est une bonne personne. Sans aucun doute, le club et moi-même voulons qu'il reste. C'est un joueur sur qui l'on compte. Si on me demande mon avis, c'est un joueur très important et j'aimerais qu'il reste de nombreuses années ici au PSG." Mauricio Pochettino fait donc lui aussi le forcing pour convaincre le champion du monde 2018 de prolonger son aventure chez les champions de France en titre.

La trêve internationale, un risque pour le PSG ?

Enfin, l'ancien technicien de Tottenham a abordé le sujet épineux de la trêve internationale. "C'est un thème difficile à aborder maintenant. C'est compliqué, car c'est une question qui évolue en fonction des fédérations, des gouvernements de chaque pays, de la FIFA bien sûr. C'est difficile de trouver un équilibre entre tous. Il y a un travail commun à mener pour trouver la meilleur solution ou au moins la plus équitable pour les fédérations et les clubs. En cette période de Covid, c'est un facteur déterminant. Il faut protéger les joueurs tout en trouvant le moyen que la compétition soit la plus équitable possible en prenant en compte les objectifs de chacun. On connait la complexité de la situation et on se met à disposition des instances pour que la meilleure solution soit trouvée."













