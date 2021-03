Stade Rennais : Belgique, Martinez confirme pour Truffert

Publié le 05 mars 2021 à 23:55

Latéral du Stade Rennais, Adrien Truffert doit trancher pour sa sélection nationale. Sélectionneur des Diables Rouges de Belgique, Roberto Martinez assure avoir contacté le latéral gauche de Rennes.

Adrien Truffert entre la France et la Belgique

Après Eduardo Camavinga la saison dernière, Adrien Truffert est la révélation du Stade Rennais cette année. Le latéral gauche du SRFC a notamment disputé 20 matchs de championnat pour un but et quatre passes décisives. Grâce à ses performances en Ligue 1, l’arrière gauche a notamment été convoqué chez les U21 de l’équipe de France. Natif de Liège, le défenseur de 19 ans peut également postuler pour la Belgique comme sélection nationale. Comme indiqué par la presse locale, Roberto Matinez a bien contacté Truffert pour qu’il choisisse les Diables Rouges. Mais le technicien espagnol n’entend pas griller les étapes avec le joueur du SRFC.

Roberto Martinez patient pour le latéral du Stade Rennais

« Oui, j’ai suivi Truffert et j’ai parlé avec lui, mais pas encore de façon concrète. Il s’agissait plus d’une prise d’informations. Ce n’est qu’une première étape. S’il fera partie de ma sélection du mois de mars ? Je crois que ce sera trop tôt », a confié le sélectionneur des Diables Rouges à La Dernière Heure. Comme pour dire que la carrière d’Adrien Truffert chez les seniors est encore loin d’être lancée. L’identité de sa future sélection reste encore à déterminer. Comme l’indiquait déjà Sport/Foot Magazine, l’arrière droit du Stade Rennais serait « flatté » de l’intérêt qu’il suscite auprès du sélectionneur belge. Reste plus qu’à savoir ce qu’il décidera pour son avenir.













Par Ange A.