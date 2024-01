Alors que l’OM insiste pour s’offrir Quentin Merlin, le FC Nantes ne s’oppose pas à son départ. Mais il faudra se montrer un peu plus généreux.

Mercato OM : Quentin Merlin se rapproche sérieusement de Marseille

C’est l’une des priorités de l’Olympique de Marseille durant ce mercato hivernal. En plus de l’arrivée de Ulisses Garcia, les dirigeants phocéens s’activent dans tous les sens pour faire venir un latéral gauche supplémentaire pour succéder à Renan Lodi parti en Arabie saoudite cet hiver. Et parmi les pistes explorées en interne, Quentin Merlin occupe une place prépondérante. Le latéral gauche du FC Nantes ans se distingue par sa polyvalence. Il est capable d’évoluer sur le côté gauche de la défense et au milieu de terrain.

Son profil jeune et polyvalent correspondrait parfaitement aux critères recherchés par les dirigeants de l’OM. Ces derniers ont ainsi accéléré les contacts pour sa venue, surtout après les complications survenues dans le dossier du Rennais, Adrien Truffert. Et les premiers échanges s’avèrent très positifs. Foot Mercato expliquait récemment que Quentin Merlin aurait déjà donné son accord pour rejoindre l’Olympique der Marseille en ce mois de janvier. L’international espoir français serait très emballé par le projet marseillais, raconte-t-on dans son entourage.

Le FC Nantes attend un montant compris entre 10 et 15 M€

Il ne resterait plus qu'à l’OM de s’entendre avec le FC Nantes afin de finaliser son transfert. Les négociations entre les deux écuries avancent dans la bonne direction, même si les Canaris ont émis une condition avant de céder leur joueur. L’Équipe rapporte en effet que le club entraîné par Jocelyn Gourvennec attendrait désormais un montant compris entre 10 et 15 millions d’euros pour acter le départ de son jeune défenseur de 21 ans. Reste à savoir si l’OM s'alignera sur ces exigences financières.

En tout cas, l’intérêt persistant de l'Olympique de Marseille pour Quentin Merlin indique une volonté claire de renforcer l'équipe phocéenne avec de jeunes talents polyvalents. Si les négociations venaient à aboutir à un accord bénéfique pour chaque partie, l'arrivée du jeune défenseur nantais pourrait apporter une nouvelle dynamique à la défense marseillaise et répondre aux besoins spécifiques du club entraîné par Gennaro Gattuso en cette seconde partie de saison. Les discussions se poursuivent en vue de boucler ce deal en défense.