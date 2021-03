AS Monaco : Un indésirable bientôt de retour dans le groupe

Publié le 08 mars 2021 à 05:30

Pas dans les plans de Niko Kovac, Youssef Aït Bennasser va néanmoins continuer à s’entraîner avec le groupe professionnel de l’AS Monaco. Ainsi en a décidé la LFP qui vient d’ordonner la réintégration du Marocain au sein de l’équipe première.

Bennasser remporte son bras de fer contre l’AS Monaco

Écarté du groupe professionnel depuis le mercato hivernal, Youssef Aït Bennasser a obtenu gain de cause auprès des instances. L’AS Monaco a été contrainte de réintégrer le milieu marocain. Lequel avait saisi les instances suite à sa mise à l’écart du groupe professionnel au club du Rocher. Selon les informations de L’Équipe, le club de la Principauté a été sommé de le réintégrer au sein du premier groupe d’entraînement « au plus tard » mardi le 9 mars 2021. Une excellente nouvelle pour le Marocain (23 sélections) qui n’avait plus accès au terrain d’entraînement depuis le mercato hivernal. Depuis, le milieu de 24 ans était contraint de s’entraîner en salle.

Un départ au programme pour Bennasser

Coach de l’AS Monaco, Niko Kovac entend se plier à cette décision de la LFP. « Oui, la Ligue a pris cette décision et le club l’accepte », a indiqué le coach monégasque en conférence de presse. Alors qu’il va réintégrer le groupe professionnel, Youssef Aït Bennasser reste un indésirable aux yeux du technicien croate. Le milieu marocain fait partie de la liste des joueurs sur lesquels le coach de l’ASM ne compte pas cette saison. Le calvaire va donc se poursuivre pour le natif de Toul sur le Rocher. Celui-ci n’a pas encore disputé le moindre match cette saison. Il a signé son retour au club l’été dernier après un prêt décevant à Bordeaux. En fin de contrat, Bennasser va quitter l’ASM cet été. Un départ qui fera autant de bien à Kovac qu’aux finances du club.













Par Ange A.