Stade Brestois : Après l'incident, le SB29 jugé par la Ligue

Publié par Enzo Vidy le 16 février 2023 à 14:36

Après le jet de projectile survenu lors de la réception du RC Lens, le Stade Brestois a été jugé par la Ligue mercredi soir.

La situation sportive ne s'arrange pas vraiment au Stade Brestois. Si les deux nuls obtenus à Lyon et face à Lens avaient grandement rassuré les supporters du SB29, la prestation du week-end dernier à Montpellier a fait ressurgir les nombreux doutes qui étaient encore présents le mois dernier.

Sur la pelouse de la Mosson, le Stade Brestois s'est complètement effondré, face à un adversaire qu'il l'avait déjà martyrisé au match aller lors de la victoire du MHSC 7-0 à Brest le 28 août dernier. Pire encore, l'entraîneur présent sur le banc montpelliérain dimanche dernier n'était autre que Michel Der Zakarian, licencié par le Stade Brestois en octobre dernier.

Ce mauvais résultat n'était pas le seul souci présent dans les têtes brestoises, puisque le club avait rendez-vous mercredi avec la commission de discipline afin de décider de la sanction à appliquer au Stade Brestois après le jet de projectile survenu face à Lens le 5 février dernier. Déjà sous le coup d'un retrait de point, le SB29 a pris connaissance de sa sanction.

Stade Brestois : Pas de point de pénalité pour Brest

C'est un véritable ouf de soulagement pour le Stade Brestois et ses supporters. Mercredi soir, la commission de discipline est revenue sur le jet de projectile qui a été recensé lors du match entre Brest et Lens, et a tout simplement décidé de ne pas faire tomber le sursis concernant le point de pénalité pour le SB29 comme l'annonce Le Télégramme.

En effet, la source indique que la Ligue aurait grandement apprécié les démarches réalisées par le club breton, qui a réussi à identifier l'individu en question pendant la rencontre pour que ce dernier soit remis le plus vite possible aux forces de l'ordres. Voilà donc un gros problème en moins pour le Stade Brestois et ses supporters.