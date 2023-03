Publié par Enzo Vidy le 08 mars 2023 à 22:49

Lors du match nul face au LOSC, les supporters du RC Lens ont affiché des banderoles homophobes qui pourraient coûter chères au RCL.

Le spectacle était au rendez-vous samedi après-midi à Bollaert. À l'occasion du derby entre le RC Lens et le LOSC, les supporters Sang et Or ont confectionné et déployé un joli tifo afin d'encourager leur équipe. Sur le terrain, les hommes de Franck Haise n'ont pas réussi à s'imposer malgré l'ouverture du score en première période et ont dû se contenter du match nul 1-1.

Mais alors que plusieurs jours sont passés depuis cette rencontre, l'avant-match entre le RC Lens et le LOSC fait encore parler. En effet, les supporters lensois sont dans le viseur de la communauté LGBT suite à l'apparition de plusieurs banderoles à caractère homophobe au sein de la tribune Marek. La polémique prend de plus en plus d'ampleur ces dernières heures, et le RC Lens pourrait rapidement se retrouver sanctionné dans les jours à venir.

RC Lens : La commission de discipline pourrait se saisir du dossier

Face à l'ampleur que prend actuellement cette affaire, la commission de discipline pourrait se saisir du dossier si l'on en croit le média Lensois.com ce mercredi. Pour rappel, la LFP se réunit ce jour, comme tous les mercredis, afin de se prononcer sur les différentes sanctions après la dernière journée de Ligue 1.

Si la commission de discipline décide de juger cette affaire, le RC Lens pourrait s'exposer à une grosse amende, voire même à la fermeture partielle ou totale de la tribune concernée. Reste à savoir ce que dira le communiqué officiel de la Ligue de Football Professionnel qui devrait intervenir dans la soirée.