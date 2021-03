PSG - Barça : Les compositions probables du choc des huitièmes

Publié le 10 mars 2021 à 11:45

Le PSG reçoit le FC Barcelone en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Après leur victoire (4-1) à l'aller au Camp Nou, les Parisiens ne veulent pas d'une nouvelle remontada et Mauricio Pochettino, l'entraîneur argentin des champions de France, compte bien s'imposer pour confirmer la qualification et ne pas laisser la place au doute. De son côté, le FC Barcelone rêve à un nouvel exploit, après avoir déjà remonté deux buts au Séville FC en demi-finale retour de Coupe du Roi. Mais les Catalans seront privés de Gerard Piqué et Ronald Araujo, tout comme le Paris Saint-Germain devra une nouvelle fois faire sans Neymar.

PSG - Barça : incertitude pour Florenzi et Kehrer

Pas question d'entrendre parler de remontada, ce mercredi soir au Parc des Princes, pour Paris. "La remontada, toujours un mot qui m’a exaspéré, a lâché Pierre Ménès, consultant pour Canal+. Alors d’abord parce qu’il me rappelle un mauvais souvenir. Là, Paris a gagné 4-1 à Barcelone et je n’ai pas vu une émission heureusement et je m’en félicite sauf le CFC où il n’y a pas eu un thème "Peut-il y avoir une remontada ?". On a l’impression qu’il y a tellement de gens qui la souhaitent et très franchement ça me choque surtout que ce n’est pas d’hier, ça a plusieurs saisons cette histoire. Il n’y a plus beaucoup de joueurs du PSG qui soient concernés par ce match : Marquinhos, Draxler, Di Maria, Verratti, Kimpembe, voilà." Mauricio Pochettino est du même avis : "Le passé, c'est le passé." Au PSG d'écrire ce mercredi une nouvelle page de son histoire.

La composition du PSG selon Le Parisien et L'Equipe : Navas - Kehrer ou Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Paredes - Di Maria, Verratti, Mbappé - Icardi.

La composition du PSG selon Goal : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Paredes, Verratti - Di Maria, Icardi, Mbappé.

Antoine Griezmann sur le banc au quoi d'envoi ?

De son côté, Ronald Koeman veut y croire. "On se crée toujours des occasions, poursuit ainsi le technicien. Si Lionel Messi parvient à faire un de ses meilleurs matchs, tout est possible. Il peut changer n'importe quelle rencontre, à n'importe quel moment", a déclaré l'entraîneur néerlandais en conférence de presse d'avant match. "Les Français de notre équipe sont très ambitieux. Ils savent bien ce dont on a besoin et veulent afficher leur meilleur niveau individuel afin d'améliorer ce qu'on a mal fait au match aller, pour changer notre jeu. Le PSG a été très efficace, on doit en faire autant. Rien n'est impossible." Pourtant, Antoine Griezmann devrait débuter sur le banc du FC Barcelone au Parc des Princes. Ousmane Dembélé, quant à lui, devrait bien être titulaire dans un 3-5-2 et une défense décimée.

La composition du Barça selon L'Equipe : Ter Stegen – Mingueza, Lenglet, Umtiti – Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Alba – Messi, Dembélé.













Par Matthieu