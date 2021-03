Barça Mercato : Paris, City, l'avenir de Messi déjà scellé

Publié le 11 mars 2021 à 08:30

L’avenir de Lionel Messi va encore faire couler beaucoup d’encre suite à l’élimination du FC Barcelone en Ligue des champions. Aux dernières nouvelles, l’attaquant argentin aurait déjà tranché pour son avenir.

Le sort de Messi déjà scellé au Barça

La récente élection de Joan Laporta ne devrait pas suffire à retenir Lionel Messi au FC Barcelone. Selon ESPN et le journal argentin El Grafico, le sextuple Ballon d’Or nourrit toujours des envies de départ. Un départ de l’Argentin serait d’autant plus d’actualité que le Barça vient de se faire sortir dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Chose qui n’était plus arrivée aux Blaugranas depuis 13 ans. Bourreau du Barça cette année en C1, le PSG espère recruter La Pulga en tant que joueur libre cet été. Le club francilien se méfie de la concurrence de Manchester City dans ce dossier. À Manchester, il pourrait retrouver son mentor Pep Guardiola avec qu’il a tout gagné sous le maillot blaugrana (2008-2012).

Un départ en MLS dans les tuyaux ?

Alors que l’avenir proche de Lionel Messi est incertain, la presse espagnole assure que l’Argentin compte poser ses valises en MLS en 2023. Pour la Cadena SER, l’attaquant de 33 ans va rejoindre l’Inter Miami dans deux ans. Président de la franchise californienne, David Beckham avait récemment ouvert la porte à la venue de l’Argentin. L’idée pour l’ancien milieu parisien est d’attirer à la fois Messi et son grand rival Cristiano Ronaldo dans les prochains mois. Comme LM10, CR7 vient de se faire sortir en huitièmes de la C1 par le FC Porto. Le Portugais est sous le feu des critiques suite à cette nouvelle contreperformance de la Juventus. Les médias locaux indiquent d’ailleurs la sortie au quintuple Ballon d’Or dès le prochain mercato. Reste plus qu’à savoir si l’ancien capitaine des Three Lions verra son vœu exaucer.













Par Ange A.