PSG Mercato : Mbappé à Liverpool, contre toute attente ?

Publié le 11 mars 2021 à 17:30

Kylian Mbappé s’est donné un temps de réflexion avant de répondre à la proposition de prolongation de son contrat au PSG. Après la qualification des Parisiens aux dépens du Barça, en Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi s’est montré optimiste sur le dossier du natif de Bondy. Malgré cela, une ancienne gloire anglaise assure que Liverpool a des atouts pour le recruter.

Prolongation de Kylian Mbappé, Al-Khelaïfi confiant

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé est en réflexion en ce moment, avant de prolonger ou non son bail avec le PSG. Il a déclaré récemment que c’est important pour lui de bien réfléchir avant de s’engager sur une longue durée avec le club de la capitale. Dans l’attente de la décision de meilleur buteur du Paris SG et de la Ligue 1, Nasser Al-Khelaïfi a fait une annonce sur son avenir à Paris. « Kylian Mbappé et Neymar sont parisiens toujours, ils vont rester parisiens », a-t-il rassuré sur RMC Sport, après la qualification des Rouge et Bleu pour les quarts de finale de la Champions League. Le N°7 du Paris Saint-Germain est en effet courtisé par le Real Madrid depuis qu’il était à l’AS Monaco. Il est d’ailleurs la priorité de la Maison Blanche et de son entraîneur Zinedine Zidane, lors du mercato d’été prochain.

Rio Ferdinand voit le buteur du PSG à Liverpool

La Juventus en Serie A et Liverpool en Premier League sont également intéressés par le joueur de 22 ans. Parlant des Reds, Rio Ferdinand, légende du football anglais, estime qu’ils ont les moyens pour attirer Kylian Mbappé outre-Manche. Il s’est montré optimiste sur un probable transfert de la star à Anfield Road. « Je pense qu'ils pourraient (le faire signer) oui », a déclaré l'ancien défenseur des Three Lions, sur BT Sport, dans des propos rapportés par Foot Mercato. « Je pense que quelqu'un comme Mbappé regarde la façon dont Liverpool joue et le manager. Vous regardez le manager, les joueurs de qualité qu'ils ont. Mais le manager, est-ce que c'est un manager pour lequel je veux jouer ? Klopp l'est toujours, oui », a expliqué l’emblématique capitaine de Manchester United (2002-2014), par ailleurs consultant pour le média britannique.













Par ALEXIS