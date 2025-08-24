Stade Rennais : Al Tamari absent à Lorient, la raison connue

C’est la grosse surprise du jour du côté du Stade Rennais : Mousa Al Tamari n’a pas été convoqué par Habib Beye pour le déplacement à Lorient, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1. La raison de cette décision de l’entraîneur rennais est connue.

Stade Rennais : Mousa Al Tamari punit par Habib Beye

Auteur d’un grand match contre l’Olympique de Marseille le vendredi passé en ouverture de la première journée de Ligue 1 au Roazhon Park, Mousa Al Tamari ne figure pas dans le groupe retenu par Habib Beye pour affronter le FC Lorient ce dimanche à 15 heures. Pourtant l’attaquant géorgien n’est ni blessé ni suspendu.

Quelques instants avant le coup d’envoi de la rencontre, le journal Ouest-France a dévoilé la raison cachée derrière cette décision surprenante de l’entraîneur du Stade Rennais. Le quotidien régional rapporte que le joueur de 28 ans aurait été sanctionné par le technicien sénégalais pour un retard à la causerie.

Un choix fort l’entraîneur breton, qui aurait pu s’appuyer sur le vice-champion d’Asie dans le couloir droit en l’absence de Przemyslaw Frankowski. Le tacticien du Stade Rennais s’est voulu ferme, car ce n’est pas la première fois qu’il est confronté à des retardataires. En effet, lors de première journée face à l’OM, le défenseur central Mikayil Faye a également été puni pour un retard lors du rassemblement d’avant-match.

Mais si l’absence de l’international sénégalais de 21 ans n’a pas empêché ses coéquipiers de l’emporter face aux Marseillais (1-0), la situation est totalement différente ce dimanche après. En effet, les Rennais sont largement menés au score par les Merlus au stade du Moustoir (4-0) à moins de dix minutes de la fin du match.