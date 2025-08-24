Une dernière surprise à 21M€ au PSG pour la fin du Mercato ?

À une semaine de la clôture du mercato estival, Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, aimerait attirer un nouvel attaquant et aurait les yeux tournés vers l’effectif de Galatasaray. Explications.

Mercato PSG : Campos s’est renseigné pour un attaquant de Galatasaray

Après deux journées de Ligue 1, le constat est clair : l’attaque du PSG est encore en rodage. Pour éviter de revivre le début de saison compliquée de l’année dernière, Luis Campos serait tenté par un dernier éclat dans ce secteur de jeu dans cette dernière ligne droite du mercato estival. Dans cette optique, le conseiller sportif du club de la capitale aurait des vues sur phénomène de Galatasaray.

En effet, selon les informations du journaliste Buchi Laba, le Paris Saint-Germain, Champion de France et d’Europe, aurait contacté les dirigeants de la formation turque afin de connaître les conditions d’un transfert de Baris Yilmaz.

Cependant le PSG n’est pas le seul à se renseigner sur l’attaquant de 25 ans, qui a inscrit auteur de 14 buts et 6 passes décisives en 48 matches toutes compétitions confondues la saison passée avec Galatasaray. Pour autant, la même source indique que le club entraîné par Okan Buruk n’est pas vendeur.

Galatasaray rejected Neom FC Latest offer for Baris Yilmaz and made it very clear to Baris that NOT FOR SALE this season no matter the offer recieved. Final Decision Made.



– Not just Neom FC. Manchester United and PSG also enquired but was told the player is not available. pic.twitter.com/V5wgfCcXqo — Buchi Laba (@Buchi_Laba) August 22, 2025

« Galatasaray a rejeté la dernière offre du Neom FC pour Baris Yilmaz et a clairement fait savoir à Baris que ce joueur n’était PAS À VENDRE cette saison, quelle que soit l’offre reçue. Décision finale prise. Le Neom FC n’est pas le seul à avoir fait cette demande. Manchester United et le PSG ont également fait des recherches, mais on leur a répondu que le joueur n’était pas disponible », écrit Buchi Laba sur les réseaux sociaux.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Baris Yilmaz est évalué à 21 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Reste à voir si une offre supérieure à ce montant pourrait faire changer d’avis les décideurs de Galatasaray concernant la situation de son numéro 53.

D’ailleurs, TMW rapporte que le Champion de Turquie ne compte pas brader son joyau et exigerait au moins une enveloppe de 30 millions d’euros pour entamer des négociations en vue d’un transfert. Le partenaire de Mauro Icardi pourrait donc devenir le nouveau poison du secteur offensif parisien si Luis Campos parvient à le déloger d’Istanbul. Affaire à suivre…