INFO Mercato : Après la bagarre, Jonathan Rowe quitte l’OM !

Une semaine après sa bagarre avec Adrien Rabiot, l’ailier anglais Jonathan Rowe a officiellement quitté l’OM ce dimanche. Le joueur de 22 ans a rejoint les rangs de Bologne, en Italie.

Ce dimanche, Jonathan Rowe s’est officiellement engagé à Bologne jusqu’en 2029. L’attaquant anglais avait été placé sur la liste des transferts de l’OM après son altercation avec Adrien Rabiot, survenue après la défaite (1-0) contre Rennes vendredi. Cet épisode a accéléré son départ et c’est le club italien qui en a profité.

Arrivé en prêt durant le mercato estival 2024 en provenance de Norwich puis transféré cet été contre 14,5 millions d’euros, l’ailier a été vendu 19,5 millions d’euros à Bologne, bonus compris tandis que l’OM pourrait bénéficier de 10% en cas de vente. Avec l’Olympique de Marseille, l’international anglais a disputé 31 matches pour 3 buts, sans réellement parvenir à s’imposer au sein du secteur offensif de la formation de Roberto De Zerbi.

« Bonne chance Jonathan Rowe », peut-on lire dans le communiqué publié par l’OM. D’après plusieurs sources proches du club, les dirigeants marseillais ont réussi à tirer près de 20 millions d’euros bonus compris du départ de Jonathan Rowe. Auteur d’une très bonne préparation estivale avec les Olympiens, Rowe a finalement quitté le club pour rejoindre l’Italie et Bologne.