INFO OM : Benatia tente un gros coup pour la fin du Mercato

Outre le remplacement d’Adrien Rabiot, placé sur la liste des transferts après sa rixe avec Jonathan Rowe, le directeur du football de l’OM, Medhi Benatia, aimerait également attirer un défenseur avant la fin du mercato estival. Le dirigeant marseillais viserait un gros coup en Angleterre.

Mercato OM : Medhi Benatia négocie avec Liverpool

Dans le sprint final du mercato estival, Medhi Benatia est confronté à un défi XXL : réussir à attirer quatre à cinq recrues pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Le défi est immense pour le directeur du football de l’OM, mais Benatia croit en lui et rêve même grand pour le club marseillais. À la recherche d’un nouveau défenseur pour occuper le couloir gauche, le dirigeant marseillais serait intéressé par le profil de Kostas Tsimikas.

Arrivé en 2020 en provenance de l’Olympiakos pour 13 millions d’euros, le joueur de 29 ans est barré par la concurrence d’Andy Robertson et Milos Kerkez. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, l’international grec pourrait être intéressé par un changement afin d’obtenir du temps de jeu à un an de la Coupe du Monde 2026.

D’après les informations obtenues par La Tribune OM, l’intérêt pour Tsimikas serait très concret et Medhi Benatia négocierait en ce moment avec le board de Liverpool sur la base d’un prêt avec option d’achat non obligatoire.

Une nouvelle confirmée par Foot Mercato, qui ajoute qu’à ce même poste, l’OM garderait aussi la main sur le dossier Emerson Palmieri, l’Italien de 31 ans lié à West Ham jusqu’en 2026, déjà passé par le championnat français lors de la saison 2021-2022 sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Reste à voir si Medhi Benatia parviendra à réaliser ce gros coup en une semaine pour l’Olympique de Marseille. Affaire à suivre…