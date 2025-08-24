FLASH Mercato : C’est officiel, le PSG se sépare d’un flop !

À une semaine de la clôture du mercato estival, le PSG poursuit son opération dégraissage. Un milieu de terrain quitte provisoirement la capitale pour la Grèce. Explications.

Mercato : Renato Sanches quitte le PSG et file au Panathinaikos

Devenu indésirable depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc, Renato Sanches n’évoluera pas au Paris Saint-Germain une troisième fois de suite. De retour à Paris après un prêt mitigé au Benfica Lisbonne, le milieu de terrain portugais quitte à nouveau le PSG dans le cadre d’un autre prêt, cette fois sans aucune option d’achat.

« Le milieu de terrain portugais Renato Sanches rejoint le club grec du Panathinaikos FC dans le cadre d’un prêt. Le Paris Saint-Germain souhaite une bonne saison à Renato Sanches », écrit le club de la capitale sur son site officiel ce dimanche.

Le milieu de terrain portugais Renato Sanches rejoint le club grec du Panathinaikos FC

dans le cadre d’un prêt.

Le Paris Saint-Germain souhaite une bonne saison à Renato Sanches. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 24, 2025

Transféré au PSG lors du mercato d’été 2022 contre un chèque de 15 millions d’euros, l’ancien joueur du LOSC Lille a disputé 27 matches pour 2 réalisations durant l’exercice 2022-2023. Prêté à l’AS Rome la saison suivante, Renato Sanches a disputé 12 rencontres pour 1 but inscrit. De nouveau prêté la saison dernière dans son club formateur de Benfica, Renato Sanches a participé à 21 rencontres pour 1 but inscrit avec son club formateur.

« Je suis très heureux d’être ici, je sais que le Panathinaïkos est une grande équipe. J’espère aider le club à gagner des titres », a déclaré le Golden Boy 2016, lors de sa présentation avec la célèbre formation de Grèce. Pour rappel, le compatriote de Cristiano Ronaldo est encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2027 aux abords du Parc des Princes.