Stade Rennais : Grosse surprise dans le groupe pour Lorient

Une semaine après sa précieuse victoire face à l’OM (1-0), le Stade Rennais se déplace à Lorient ce dimanche pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Découvrez le groupe retenu par Habib Beye avec une grosse surprise inattendue.

Stade Rennais : Mousa Al-Tamari absent pour affronter le FC Lorient

Après son succès inaugural face à l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais aimerait bien confirmer chez son voisin lorientais ce dimanche à 15 heures, à l’occasion de la deuxième journée du championnat. Pour cette rencontre, Habib Beye a décidé de faire confiance à 23 joueurs. Mais l’entraîneur rennais ne pourra pas compter sur tout son monde.

Lisez aussi : Mercato Stade Rennais : Une recrue poussée vers la sortie

À voir

Mercato PSG : Le mot de Donnarumma après l’hommage du Parc

Touché aux adducteurs, Przemysaw Frankowski est forfait tout comme Lilian Brassier. Abdelhamid Aït Boudlal est lui suspendu. Et grosse surprise, Musa Al-Taamari est absent. Auteur d’une prestation ultra-généreuse contre l’OM, l’attaquant jordanien n’est pourtant pas blessé et aucune explication n’a été communiquée à l’heure actuelle par le Stade Rennais.

Le joueur de 28 ans était même attendu pour être titulaire dans un rôle de piston, comme lors de la réception des hommes de Roberto De Zerbi vendredi dernier. Avec cette absence, Habib Beye va avoir des solutions très limitées sur le plan offensif.

Lisez aussi : Mercato Stade Rennais : Un flop file vers la Suisse !

À voir

Mercato OM : Revirement spectaculaire pour Adrien Rabiot ?

Le coach du SRFC a donc appelé le jeune Nordan Mukiele en secours. Ibrahim Salah, Bertug Yildirim, Ludovic Blas et Mohamed Kader Meïté sont les autres options à disposition du tacticien sénégalais. En l’absence de Frankowski, c’est le jeune Nagida qui devrait être promu en piston droit.

Le groupe du SRFC

Gardiens : Alemdar, Samba, Silistrie

Défenseurs : Rouault, Jacquet, Wooh, Faye, Seidu, Merlin, Nagida

Milieux : Camara, Cissé, Fofana, Rongier, Blas, Rieder

À voir

Mercato PSG : Accord total entre Donnarumma et Man City !

Attaquants : Meïté, Mukiele, Salah, Yildirim.