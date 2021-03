LOSC : L'horaire du match de Coupe de France fait jaser

Publié le 12 mars 2021 à 10:15

Le LOSC s'est qualifié dimanche pour les huitièmes de finale de la Coupe de France en s'imposant en Corse, sur la pelouse du Gazélec Ajaccio (3-1), désormais en National 2. Le tirage au sort n'a pas été clément pour les joueurs de Christophe Galtier, qui ont hérité du PSG. Le match se déroulera le mercredi 17 mars prochain, mais l'horaire fixé par la Fédération ne plait pas du tout au coach du Lille OSC. En effet, ce choc ce déroulera à 14 h, un problème pour le technicien des Nordistes, compte tenu du calendrier, mais aussi pour les supporters des deux équipes qui auront bien du mal à voir le match.

Galtier très mécontent de l'horaire en Coupe de France

Un match de Coupe de France, un mercredi à 14 h, en voilà une drôle d'idée. La faute, apparemment, aux diffuseurs, notamment France Télévisions, qui n'a pas voulu décaler ses jeux de la fin de journée à forte audience. "C'est ridicule, a critiqué Christophe Galtier face à la date et l'horaire décidés pour PSG - LOSC. Les gens ne s'imaginent pas les problèmes de récupération que cela pose pour les deux équipes. En plus, ce sont les deux formations françaises qui ont le plus joué de la saison actuellement. Et elles devront composer avec le calendrier le plus chargé ! Est-ce que les diffuseurs veulent vraiment que nous alignions deux équipes réserves mercredi prochain ? D'autant plus que nous enchaînerons dès le samedi suivant avec la réception de Nîmes (17h) ?" Et ce, alors que la course au titre en Ligue 1 bat son plein...

Un camouflet pour les supporters du LOSC et du PSG

Pour les supporters aussi, c'est un camouflet. Comment suivre une telle rencontre, un tel choc, en plein après-midi en semaine ? Alors que les stades sont toujours privés de public, c'est une mauvaise nouvelle de plus pour les fans de foot. D'autant que les Lillois doivent se racheter et offrir un gros match en Coupe de France, après une rencontre au Gazélec qui n'avait pas vraiment plu à Christophe Galtier. "J’ai moyennement aimé la prestation de l’équipe, avait déclaré le coach du LOSC. On a été moyen dans le jeu, on a raté deux grosses occasions de but. J'ai trouvé que l'on était moyen dans le jeu, mais les changements ont fait du bien. Chez certains, quand on a l'opportunité de jouer, on doit montrer plus d'engouement. Dans ce genre de matchs, les statuts restent dans les vestiaires. On doit montrer plus et avoir beaucoup plus d’investissement. On a perdu de nombreux ballons en phase offensive, joué avec une légèreté déconcertante et ils ont été meilleurs que nous dans l’utilisation du ballon." Rendez-vous est pris mercredi prochain, mais avant cela, il y a un autre déplacement déterminant ce week-end en Ligue 1, sur le terrain de l'AS Monaco.













