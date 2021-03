PSG Mercato : Messi, une confidence très sérieuse confirmée

Publié le 13 mars 2021 à 23:00

L’arrivée de Lionel Messi au PSG est toujours d’actualité. Leonardo a confirmé l’intérêt du club de la capitale pour l’Argentin, mais il n’y a pas encore de négociations. Depuis l’élimination du FC Barcelone en Ligue des champions par le Paris Saint-Germain, des indices viennent confirmer une possible signature de ‘’la Pulga’’ à Paris.

La dernière de Lionel Messi contre le PSG ?

Interrogé sur la rumeur Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au PSG, Leonardo n’a pas nié l’intérêt des Parisiens pour les deux monstres du football mondial. Toutefois, il a précisé qu’il n’y a « aucune négociation en cours avec aucune des deux stars ». « On est en position de parler avec les plus grands joueurs, mais aujourd’hui, mais il n’y a rien de concret … On est aussi obligé de mesurer l’impact financier de cette saison, compliquée avec la pandémie », a déclaré le Directeur sportif du Paris SG, cette semaine. Après le match retour en 8e de finale de Champions Leeague contre le Barça, le journaliste brésilien Marcelo Bechler a révélé, vendredi, qu’un joueur parisien a laissé entendre que c’est la dernière fois que Lionel Messi a affronté le PSG, en tant qu’adversaire.

L'arrivée de Messi à Paris « est plus que probable », selon Garétier

Faut-il accorder une crédibilité aux révélations du confrère de TNT Sports ? Oui, selon Geoffroy Garétier. Ce dernier assure que « c’est une information à prendre avec beaucoup de sérieux ». « Ce n’est pas signé, et on sait qu’il y a une offensive de Joan Laporta (le nouveau président du Barça, ndlr). Mais si Marcelo Bechler dit ça, il est Brésilien, c’est qu’il a des échos du vestiaire qui lui font penser que l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain est plus que probable », a commenté le consultant de Canal+, sur le plateau du Late Football Club.

Garétier ne s’arrête pas là. Il souligne dans son explication que « dans la stratégie des Qatariens, il y a la volonté d’une renommée mondiale. À un an de la Coupe du monde au Qatar, cela semble très censé pour moi de faire venir Lionel Messi au PSG ». Notons que le contrat du capitaine des Blaugrana prend fin le 30 juin 2021. Du coup, il anime déjà depuis des mois, le prochain mercato estival.













Par ALEXIS