Real Madrid : Zidane lâche une bombe sur Cristiano Ronaldo

Publié le 15 mars 2021 à 15:00

Le Real Madrid affronte l'Atalanta Bergame, mardi en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Les Madrilènes de Zinédine Zidane sont en bonne position pour se qualifier après leur victoire en Italie au match aller (1-0). Mais les Merengue ne sont pas au summum de la confiance et vont devoir faire sans Eden Hazard, une nouvelle fois blessé alors qu'il revenait tout juste de blessure. Une situation qui exaspère les fans du Real et sur laquelle l'entraîneur Zinédine Zidane a dû faire quelques commentaires pour calmer le jeu.

Eden Hazard encore une fois forfait

Le Belge Eden Hazard n'est décidément pas verni au Real Madrid. Attendu contre l'Atalanta en huitièmes retour de la C1, le joueur n'a pas fait son apparition lors de l'entraînement du Real Madrid ce mardi matin. Une situation sur laquelle Zinédine Zidane n'a pu donner que peu de précisions, mais il a demandé de la patience aux supporters, très mécontents du rendement de la star. "Il n'est pas en état de jouer et je ne peux rien vous dire d'autre, a simplement lâché l'entraîneur du Real Madrid. Je ne peux pas vous l'expliquer. J'espère que ce n'est pas une gros problème. C'est nouveau qu'il soit blessé si souvent. Nouveau pour lui. Ils doivent attendre. Nous voulons tous le voir jouer, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Nous devons attendre. (…) Je ne sais pas si la pression pèse sur lui. Il a un long contrat et j'espère que tout le monde pourra le voir à son niveau. Tôt ou tard celui-ci reviendra." Zidane ne pourra quoi qu'il en soit pas compter, encore une fois, sur Eden Hazard.

Cristiano Ronaldo de retour au Real Madrid ?

Zidane a également évoqué, au micro de Sky Sport, les rumeurs sur un éventuel retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, alors que le Portugais vient de se faire sortir en huitièmes de finale de Ligue des champions par le FC Porto. "Est-ce que les rumeurs sur un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid sont vraies ? Ça se pourrait... On connait Cristiano, mais c'est un joueur de la Juventus pour le moment et nous devons respecter ça. Il joue pour un autre club, mais voyons ce que le futur nous réserve", a retranscris le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano. Une déclaration du coach du Madrilène qui ne devrait pas passé inaperçue.













Par Matthieu