En cas de rachat de l’OM par l’Arabie saoudite, Zinédine Zidane sera-t-il sur le banc de l’OM ? Son fils Luca s’est exprimé sur son avenir.

OM : Zidane à Marseille ? Son fils Luca laisse la porte ouverte

Depuis son départ du Real Madrid en juin 2021, Zinédine Zidane aspire à retrouver un poste d'entraîneur à la hauteur de ses ambitions sportives. Et si son retour chez les Merengues était un temps évoqué, la récente prolongation de Carlo Ancelotti a éteint cette possibilité. Toutefois, Zizou ne manque pas de prétendants. Le Brésil, les États-Unis, Manchester United, ou encore le Paris Saint-Germain seraient sur ses traces.

Les rumeurs les plus récentes l'associent également à l'Olympique de Marseille. Certains bruits de couloir vont même jusqu'à affirmer que Zinédine Zidane aurait déjà un accord avec les dirigeants saoudiens pour devenir le nouveau manager de l’OM en cas de rachat du club phocéen. Et la récente sortie médiatique de son fils ajoute une dimension intrigante à ces rumeurs. Dans une interview accordée au média Carré, Luca Zidane a en effet indiqué qu'il n'y avait aucun de tabou à discuter d’une possible arrivée de son père à l'OM. Cette déclaration laisse entendre que la perspective d'une collaboration entre Zinédine Zidane et l'OM n'est pas simplement une illusion, mais pourrait bien devenir réalité.

Zinédine Zidane très loin du Paris Saint-Germain

Par contre, le portier d’Eibar s’est montré très sceptique quant à l’idée de voir son père rejoindre un jour le PSG, en indiquant que cela reste « un peu plus compliqué » par rapport à l’OM. Cette remarquable du gardien de but de 25 ans peut être interprétée comme une reconnaissance de la rivalité historique entre les deux clubs majeurs du football français. Quoi en soit, Luca Zidane sait que la décision finale revient entièrement à son père qui prend le temps nécessaire pour évaluer les différentes options pour son futur retour sur un banc de touche. Peu importe le choix qu’il fera, sa famille sera toujours satisfaite.