Longtemps intransigeant autour de la vente OM, Frank McCourt semble enfin prêt à céder son club aux Saoudiens dans un deal impliquant Zinédine Zidane.

Vente OM : Frank McCourt ouvre la porte à Zinedine Zidane et les Saoudiens

C’est une volte-face intrigante ! Propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis 2016, Frank McCourt a toujours affirmé son engagement à long terme envers le club phocéen. Pourtant, en interne, il paraît très proche de passer le flambeau à l’Arabie saoudite. Déjà présent dans le football européen avec l’acquisition de Newcastle United, le pays le plus riche du Golf cherche à étendre son influence Europe via le rachat de nouvelles écuries européennes. Et même si Valence et l’AC Milan figurent dans les plans des investisseurs saoudiens, l’OM serait leur préférence.

Cette démarche peut être interprétée comme un moyen pour l’Arabie saoudite de concurrencer Qatar, actuel propriétaire du PSG en Ligue 1. Des négociations ont même déjà débuté entre les différentes parties. Et après plusieurs tentatives infructueuses, les Saoudiens touchent au but dans ce dossier. En effet, l’insider Zoé Sagan révèle avoir reçu des informations sensibles liées à Frank McCourt, qui a ouvert la porte à une arrivée de l’Arabie Saoudite à la tête de l’OM. Cette ouverture serait liée à des négociations positives et à un projet de grande envergure impliquant des personnalités notables comme Zinédine Zidane.

Le mois de janvier sera décisif dans ce dossier

Toutefois, la prudence est de mise, comme le souligne Zoé Sagan. Celui-ci compare la complexité autour de la vente OM à la difficulté de « toucher à la mafia en France ». Il insinue ainsi que la nature sensible de ce dossier rend difficile la publication de certaines informations. Cela invite les supporters marseillais à suivre attentivement le développement de cette affaire qui dure depuis plus de trois ans. Car des obstacles et des enjeux majeurs pourraient entraver l'aboutissement de cette opération.

Par ailleurs, certains médias avancent que la vente de l’OM aux Saoudiens pourrait se faire avant la fin du mois de janvier. Les implications d’une telle transaction, associées à une éventuelle arrivée de Zinédine Zidane, ajoutent une dimension nouvelle et intrigante à l'avenir de l'Olympique de Marseille. Les semaines à venir seront déterminantes pour voir si la vente OM, annoncée depuis longtemps, se concrétisera et comment elle pourrait redéfinir le paysage du club dirigé par Pablo Longoria.