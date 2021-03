LOSC : Constat inquiétant de Galtier avant d’affronter le PSG

Publié le 17 mars 2021 à 09:15

Le LOSC a été moins fringant contre l’AS Monaco dimanche dernier. L’on a senti un relâchement au sein de l’équipe leader de la Ligue 1. Christophe Galtier ne le nie pas avant d’affronter le PSG en 8e de finale de la coupe de France, mercredi (21h) au Parc des Princes.

LOSC : Galtier admet la méforme de certains joueurs

Avant la confrontation directe entre le LOSC et son dauphin le PSG le samedi 3 avril, les deux équipes à la lutte pour le titre de champion 2021, croisent le fer ce mercredi en coupe de France. Pour cette première manche, les Parisiens seront privés de Neymar (en reprise), Juan Bernat (en rééducation et sa reprise personnelle et Pablo Sarabia (gêne à la hanche droite). Lille OSC à une incertitude pour Renato Sanches victime « d’une contusion au pied ». Christophe Galtier a confié en conférence de presse qu’il n’alignera pas une équipe B ou C. « Je crois avoir deux équipes A », a indiqué, tout en confirmant la présence de Mike Maignan dans les buts contre le Paris Saint-Germain.

Questionné sur la forme de ses joueurs après leur prestation peu convaincante à Monaco, le coach de LOSC a admis cela et a expliqué cette situation. « Ils sont moins bien pour diverses raisons, mais le fait d’enchaîner les matchs tous les trois jours, automatiquement il y a moins d’énergie et de justesse et plus d’erreurs techniques », a-t-il avoué. « Le fait aussi de vouloir préserver quelques fois de manière extrême un maximum de joueurs sur l’ensemble d’une série de matchs fait qu’il y a beaucoup de rotations et de changements qui font qu’à un certain moment, ça peut déstabiliser ou certains peuvent perdre des repères, car ils aimeraient enchaîner 3-4 matchs », a expliqué Christophe Galtier, en conférence de presse.

Le coach de Lille OSC espère le retour en forme de ses joueurs

Après avoir justifié la baisse de régime de certains Lillois, il a donné des assurances pour la suite de la saison. « Je pense aussi qu’on a joué 37 ou 38 matchs depuis le début de la saison, c’est quasiment une saison. Quand on va arriver sur des périodes où ça sera plus aéré, on va regagner en fraîcheur, lucidité. J’ai bon espoir que l’ensemble de mes joueurs, il y en a certains qui sont moins bien, retrouveront beaucoup plus de fraîcheur pour être beaucoup plus efficaces », a-t-il rassuré. Notons que les Dogues joueront contre le Nîmes Olympique, le dimanche 21 mars (17h05), au stade Pierre Mauroy, lors de la 30e journée du championnat. La deuxième manche contre le PSG (31e journée de Ligue 1) se disputera donc après la trêve internationale.













Par ALEXIS