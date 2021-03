PSG : Mauro Icardi forfait contre l’Olympique Lyonnais ?

Publié le 18 mars 2021 à 15:30

Toujours sans Neymar, le PSG a infligé une lourde défaite (3-0) au LOSC, en coupe de France. Mais les Parisiens ont perdu Mauro Icardi, touché et sorti du terrain en première période. L’avant-centre argentin est-il déjà forfait pour le match décisif dans la course au titre, contre l’OL ?

PSG : souci musculaire à la cuisse pour Mauro Icardi

Auteur du premier but du PSG contre Lille OSC (1-0, 9e) en 8e de finale de la coupe de France, Mauro Icardi n’a pas terminé le match. Il a été contraint de sortir, suite à une blessure. Il a cédé sa place à Kylian Mbappé à la 38e minute. Et l’attaquant français a parachevé le boulot, en inscrivant un doublé (41e) sur penalty d’abord, puis d’un joli lobe dans le temps additionnel (90e+3). Après l’éclatant succès sur les Lillois et avant le très important choc contre l’Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain ne sait pas encore si son N°9 sera disponible, dimanche. Selon les indiscrétions de L’Équipe, Mauro Icardi « souffre d'un souci musculaire à la cuisse gauche ».

Pour l’instant, le joueur de 28 ans et ses proches, Mauricio Pochettino et la direction des Parisiens restent attentifs aux résultats des tests médicaux qu’il devait passer ce jeudi. À l’issue du match disputé au Parc des Princes, l’entraîneur du PSG s'était montré rassurant. Il avait laissé entendre que le joueur a été « sorti par précaution » et que le mal de ce dernier « n'avait pas l'air important à première vue ». Le journal sportif indique cependant que le clan de l’ancien joueur de l’Inter Milan reste « plus prudent ».

Statistiques de l'Argentin au Paris SG

Mauro Icardi avait été prêté au Paris SG dans un premier temps, lors de la saison 2019-2020. Il avait marqué 20 buts et délivré 4 passes décisives, en 34 matchs disputé avec les Rouge et Bleu. Grâce à cette performances, l'option d'achat qui accompagnait son contrat a été levée, pendant le mercato d'été dernier. Lors de l'exercice présent, le natif de Rosario (Argentine) a joué 19 matchs, dont 19 en championnat, pour 7 buts et 6 passes décisives. Au total, il a inscrit 27 buts et offert 10 passes en 53 matchs joués sous le maillot du club de la capitale.













Par ALEXIS