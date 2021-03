PSG : Pochettino toujours privé de Neymar contre le LOSC

Publié le 16 mars 2021 à 13:45

Après sa défaite surprise contre le FC Nantes (1-2) dimanche au Parc des Princes, le PSG accueille le LOSC mercredi (17h45) en huitièmes de finale de la Coupe de France. Les Parisiens, après un match retour de Ligue des champions déjà difficile contre le FC Barcelone (1-1), doivent relever la tête et ne pas laisser échapper l'occasion de remporter un trophée en fin de saison, alors qu'ils pointent désormais à trois longueurs du leader lillois. Mais pour cette rencontre importante, à quelques jours d'un déplacement non moins crucial sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais, Mauricio Pochettino sera toujours privé de Neymar, mais pas seulement.

Neymar de retour contre l'OL seulement ?

Espéré de retour la semaine dernière contre le Barça en Ligue des champions, après avoir déjà manqué le match aller suite à une blessure début février face au SM Caen en Coupe de France, Neymar ne sera toujours pas de la partie pour le huitième de finale contre le LOSC, mercredi. Le Brésilien "a repris avec le groupe et continue son travail individuel" écrit le PSG dans son habituel communiqué médical. Le retour de Neymar pourrait se faire contre l'OL dimanche, dans le cadre du choc de la 30e journée, qui pourrait sceller le sort des Parisiens dans la course au titre en cas de défaite au Groupama Stadium. Parallèlement, Mauricio Pochettino devra faire sans Pablo Sarabia qui souffre d'une "gêne à la hanche droite" et qui "va effectuer un travail individuel jusqu’à la trêve internationale". Enfin, Juan Bernat poursuit sa rééducation et ne sera bien sûr pas disponible face au leader de Ligue 1.

Keylor Navas se sent bien au PSG

De son côté, Keylor Navas a évoqué son plaisir de jouer pour le PSG, ce qu'il ne ressentait plus au Real Madrid et ce qui a justifié son départ. "En Espagne, j’avais l’impression qu’une partie du club de ne croyait pas en moi. Au PSG, tout le monde croit en moi et j’essaie de rendre cette confiance à chaque match", a déclaré le gardien costaricien au site du club, alors qu'il fait l'objet d'une polémique au Costa Rica avec sa sélection nationale. C'est cependant Sergio Rico qui devrait garder les buts parisiens au Parc des Princes mercredi contre le LOSC, lui qui est le titulaire de Mauricio Pochettino en Coupe de France cette saison.













Par Matthieu