OL : Popularité, un ex-Lyonnais chambre l'AS Saint-Étienne

Publié le 18 mars 2021 à 18:00

Ce n’est pas le derby entre l’ OL et l' ASSE, mais les déclarations d’un ancien joueur lyonnais ne vont évidemment pas faire plaisir aux supporters du rival stéphanois.

Olympique Lyonnais et Sainté, fortunes diverses

L’ ASSE et l’ OL se sont déjà affrontés cette saison. Les Verts ont perdu les deux confrontations entre ennemis. Ils avaient perdu sur le match aller au Groupama Stadium (2-1) et se sont lourdement inclinés à Geoffroy-Guichard (5-0). Et ces deux résultats se reflètent dans le classement actuel de la Ligue 1. En effet, l’AS Saint-Étienne est 16e avec 33 points en 29 journées, alors que l’Olympique Lyonnais est 3e avec 60 points. Conséquence ? Les Stéphanois luttent pour se maintenir dans l’élite, contrairement à leurs voisins, en course pour le titre de champions de France 2021. Il faut noter qu’il n’y aura plus de derby entre l’ ASSE et l' OL cette saison, car le club ligérien a été éliminé prématurément des la coupe de France par le FC Sochaux (1-0), en 32e de finale. Les Gones, eux, sont admis en 8e de finale et affronteront le Red Star (club de National) au stade Bauer, le 8 avril.

Qui de l' OL et de l' ASSE est le plus populaire ?

Dans des propos confiés au quotidien Le Progrès, Sidney Govou a évidemment pris le parti de son ancien club, sur la question de la popularité des deux rivaux. « La popularité, ça ne se décrète pas, ça ne s'achète pas, ça vient avec le temps, ça fait son chemin. L' OL devient un club populaire », a-t-il confié au journal régional. « Le temps joue pour lui, car toute une génération a grandi avec un Olympique Lyonnais archi-dominateur et arrive aujourd'hui à l'âge adulte. Je suis du Puy-en-Velay, tout le monde supporte l' OL », a justifié l'ancien ailier du club rhodanien, avant de conclure par cette vérité : « quand j'étais gamin, c'était les Verts ». Pour rappel, l'ancien joueur de 41 ans a porté les couleurs de Lyon, entre 1998 et 2010 et lors de l'exercice 2013-2014.













Par ALEXIS