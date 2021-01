ASSE : Les supporters en colère après la honte du derby

Publié le 27 janvier 2021 à 22:45

Les supporters de l'ASSE sont tristes pour la déculottée devant l’ennemi l’OL (0-5), lors du derby retour. Ils sont aussi mécontents à l’encontre de leur équipe et des deux présidents (Roland Romeyer et Bernard Caïazzo), pour l’humiliante défaite à Geoffroy-Guichard. Via un message sur une banderole, le public stéphanois a demandé des comptes à ses propres joueurs.

Le public de l'ASSE aux joueurs : « où sont vos couilles et votre fierté »

L'ASSE est encore sous le choc de la lourde défaite contre son rival, l’Olympique Lyonnais. Les Stéphanois ont concédé 5 buts sans en marquer un seul, sur leur terrain, en l’absence de leur public. Évidemment, ce dernier était absent, car le match était à huis clos, en raison des mesures sanitaires imposées à cause de la pandémie de Covid-19. Pour exprimer leur colère, des supporters de l’AS Saint-Étienne ont déployé des banderoles, ce mercredi devant le centre d’entraînement de leur club, avec un message particulier à leurs joueurs. « Une nouvelle humiliation à Sainté. Où sont vos couilles et votre fierté ?! », ont-ils écrit sur un étendard visible sur les photos publiées par le quotidien Le Progrès.

La démission de Romeyer et Caïazzo exigée par les supporters

À noter que les fans de l'ASSE ne sont pas à leur première manifestation de colère cette saison. Ils avaient adressé des messages durs à Roland Romeyer et son associé Bernard Caïazzo, toujours sur des banderoles. « L’institution avant tout : Romeyer et Caïazzo cassez-vous », « Direction démission, sauvons l'ASSE »… avaient-ils demandé, bien avant le derby de dimanche dernier. En effet, les Verts sont menacés de relégation. En 21 journées de Ligue 1, ils ont pris seulement 19 points, soit 10 défaites, 7 matchs nuls et 4 victoires. L'équipe de Claude Puel n'a que 4 points de plus que Nîmes Olympique (18e et barragiste) et le Dijon FCO (19e et 1er relégable).













Par ALEXIS