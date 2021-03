PSG : Al-Khelaïfi rêve de la revanche contre le Bayern Munich

Publié le 20 mars 2021 à 01:30

Les retrouvailles entre le PSG et le Bayern Munich sont, pour le club de la capitale, l’occasion de régler ses comptes avec l’équipe bavaroise. C’est en tout cas ce que pense Nasser Al-Khelaïfi, dans sa réaction sur cette affiche qui n’est autre que celle de la finale des la Ligue des champions 2020.

PSG : Al-Khelaïfi, « confiant et impatient » d'affronter le Bayern

Nasser Al-Khelaïfi a confié sa réaction au site internet du PSG, à l’issue du tirage au sort des quarts de finale de la Champions League 2021. Le match aller de la double confrontation avec le Bayern Munich est prévu le 7 avril à l’Allianz Arena et le retour le 13 avril au Parc des Princes à Paris. Contrairement aux entraîneurs qui usent souvent de la langue de bois, le président du Paris Saint-Germain a été très direct. Il s’est dit confiant pour son équipe, contre un adversaire qui l’avait privé de son premier trophée dans la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs. « Les deux clubs se connaissent très bien et il existe entre eux un grand respect mutuel. La saison dernière, nous étions passés très près de notre objectif en finale de la Ligue des champions et nous sommes impatients de nous lancer dans une nouvelle confrontation passionnante avec le Bayern. J’ai énormément confiance en notre équipe. Elle sera déterminée à donner le meilleur d’elle-même dans ce qui sera l’une des plus grosses affiches de la Ligue des champions », a déclaré le patron du PSG.

Paris SG, objectif trophée de la Ligue ses champions

Nasser Al-Khelaïfi court après la coupe de la C1 depuis la saison 2011-2012. Ayant racheté le club parisien en 2011, QSI (Qatar Sports Investments) s’est fixé comme objectif à long terme : le trophée de la Ligue des champions. Après avoir échoué en finale la saison dernière, cette année sera-t-elle la bonne pour le PSG ? Attendons de voir la suite. Rappelons par ailleurs que seul l'OM, parmi les clubs de la Ligue 1, a écrit son nom au palmarès de la coupe aux grandes oreilles. C'était en mai 1993 aux dépens de l'AC Milan, soit il y a 28 ans.













Par ALEXIS