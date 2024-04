Mercato PSG : Mbappé au Real, une promesse brisée qui choque

Kylian Mbappé, l’attaquant vedette du moment du Paris Saint-Germain, continue de secouer l’actualité mercato du PSG qui marquera son départ. Alors qu’il avait promis au président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi, qu’il resterait dans la capitale, le Bondynois a changé d’avis pour se projeter vers un départ au Real Madrid dans le cadre d’un transfert gratuit.

Mbappé avait fait une belle promesse à Nasser Al-Khelaïfi, que du vent

Mbappé, qui sera en fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, ne tiendra pas sa parole de rester fidèle à la capitale française. Une information de Foot Mercato fait savoir qu’un autre discours avait été tenu par l’intéressé aux dirigeants du Paris SG. Désormais, Kylian Mbappé envisage de rejoindre le Real Madrid au mercato qui débutera à la fin de cette saison, et rien ne semble pouvoir empêcher cette issue.

La promesse de l’attaquant tricolore au dirigeant qatari restera donc un vœu inexaucé. Al-Khelaïfi, qui se réjouissait de l’ancienne décision de l’attaquant de rester sous ses ordres avant un match contre le FC Lorient en août dernier, va devoir s’adapter à la nouvelle situation. Pour mémoire, une déclaration publique confirmant un accord préliminaire après le Trophée des champions avait aussi laissé croire à un prochain alignement des planètes pour une prolongation de Mbappé, mais non.

Les raisons du prochain transfert gratuit du joueur vers le Real Madrid sont nombreuses. En plus de l’aspect financier, puisqu’une forte prime à la signature devrait lui être versée dans le cadre de son transfert gratuit, Mbappé veut rejoindre l’Espagne où il fait bon vivre. Il paiera aussi moins d’impôts qu’en France en plus d’évoluer sous les couleurs du club de ses rêves.

Mercato PSG : Mbappé s’en va pour plus d’or et moins d’impôts

L’Espagne propose une disposition fiscale avantageuse pour les « impatriés », soit les individus qui s’installent dans le pays pour des raisons professionnelles. Ce dispositif permet de réduire leur charge fiscale pour une durée allant jusqu’à six ans. Ce régime s’avère particulièrement bénéfique pour les joueurs de football et les athlètes de haut niveau.

Une autre raison motive le départ du champion du monde du PSG : le gain de titres importants, domaine dans lequel excelle l’écurie madrilène. Avec le PSG, malgré les grands joueurs qui se sont succédé dans l’équipe, aucun trophée européen significatif n’est venu couronner la carrière des joueurs, du temps de Javier Pastore en passant par Edinson Cavani, Zlatan Ibrahimovic jusqu’à Kylian Mbappé lui-même.

Changer de club pour inscrire un peu plus son nom dans l’histoire du football, rien qu’en évoluant sous les couleurs du mythique club espagnol, est une aspiration profonde pour l’attaquant. Elle valait bien un manquement à un vœu pieux en solidarité avec le club de sa ville et ses supporters.

Aujourd’hui âgé de 25 ans et après plus de 5 ans passés sous les couleurs du Paris SG, Kylian Mbappé se dit qu’il est plus que jamais venu le temps de penser à lui. Une victoire en Ligue des champions cette saison devrait d’ailleurs effacer une grande partie de la frustration des supporters parisiens, qui peuvent déjà compter sur la relève, Bradley Barcola, pour tourmenter les défenseurs adverses.