PSG : LdC, Domenech voit déjà le Bayern en demi-finale

Publié le 20 mars 2021 à 07:15

Raymond Domenech a livré son opinion sur le choc entre le PSG et le Bayern Munich, en quart de finale de la Ligue des champions. Dans le franc-parler qu’on lui connait, il estime que les Parisiens ont peu de chance de franchir le cap du club allemand, champion d’Europe en titre.

PSG - Bayern : Domenech ne parie pas sur Paris

C’est bien le Bayern Munich qui avait battu le PSG (1-0) en finale de la Champions League 2020 et s’était ainsi hissé sur le toit de l’Europe, à l’issue du ‘’Final 8’’ disputé à, Lisbonne (Portugal) en août dernier. Les deux clubs se retrouvent en quarts de finale cette fois, et évidemment en aller et retour. La première manche se disputera à Munich, le 7 avril, et la seconde à Paris le 13 avril. Interrogé par la Chaîne L’Équipe sur cette double confrontation entre Parisiens et Bavarois, Raymond Domenech s’est montré pessimiste pour le Paris Saint-Germain.

« On peut se dire que le Paris a peu de chances contre cette équipe-là. Il faudrait qu’ils soient miraculeux sur deux matchs » a-t-il déclaré. « La finale (de la saison dernière, ndlr) c’était un truc à part. Là, c’est sur deux matchs. Que le Bayern Munich joue chez lui ou à Paris, c’est pareil. C’est une équipe qui peut tout renverser. C’est l’hyper favori de cette compétition. Pour le PSG, ce n’est pas un cadeau. On le savait, mais pour moi ce sera très, très, très compliqué. Je ne mettrai pas un centime sur le Paris SG », a-t-il indiqué.

Un brin d'espoir pour le Paris Saint-Germain ?

Pour finir, l’ancien sélectionneur de l’Équipe de France et éphémère coach du FC Nantes (26 décembre 2020 au 11 février 2021) a « laissé un espoir » de qualification au club de la capitale. À noter que le PSG a changé d'entraîneur. Celui de la finale de la saison dernière, Thomas Tuchel a laissé sa place à Mauricio Pochettino depuis le 2 janvier 2021. Et il a réussi à sortir le FC Barcelone de Lionel Messi en 8e de finale, avec panache : (1-4) à l'aller au Camp Nou et (1-1) au retour à Paris.













Par ALEXIS