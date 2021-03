PSG - Barça : Pas de nouvelle remontada, Paris en quarts !

Publié le 10 mars 2021 à 23:20

Le Paris Saint-Germain a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Large vainqueur du Barça à l’aller, le PSG s’est contenté d’un nul (1-1) au Parc mercredi.

Ça passe pour le PSG contre le Barça

Privé de Neymar Jr, le Paris Saint-Germain a réussi à écarter le FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mercredi, le PSG a tenu le Barça en échec au Parc des Princes. Auteur d’un triplé au Camp Nou, Kylian Mbappé a donné l’avantage aux siens sur penalty à la 30e minute. Les Blaugranas sont revenus au score sur une inspiration de Lionel Messi (37e). La Pulga a été moins inspirée sur le penalty obtenu avant la mi-temps. Le capitaine barcelonais a buté sur un Keylor Navas des grands soirs. Finaliste lors de la dernière édition, le club de la capitale se hisse en quarts cette saison. Quart de finaliste la saison dernière, le Barça n’avait plus été éliminé dès les huitièmes depuis 13 ans.

Une précieuse qualification aux airs de revanche

En éliminant le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain sort un de ses habituels bourreaux en Ligue des champions. Les Blaugranas restaient sur trois qualifications de suite contre les Parisiens (2013, 2015 et 2017). La bande à Lionel Messi avait notamment écarté les Rouge et bleu grâce à une remontada retentissante lors de leur dernière confrontation (4-0 à l’aller, 6-1 au retour). Cette fois, les hommes de Mauricio Pochettino ont tenu le choc après l’avoir largement emporté à l’aller en Catalogne (1-4). Le technicien argentin pourra compter sur Neymar Jr pour la suite de la compétition. Le PSG fait partie des quatre équipes déjà qualifiées pour les quarts. Le FC Porto, le Borussia Dortmund et Liverpool ont également obtenu leurs tickets. Quatre places restent encore à prendre. Les autres qualifiés seront connus la semaine prochaine.













Par Ange A.