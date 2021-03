PSG : Après Di Maria, une autre prolongation imminente ?

Publié le 15 mars 2021 à 08:00

Le Paris Saint-Germain devrait prochainement annoncer une nouvelle prolongation de contrat avec celle d’Angel Di Maria. Un latéral du PSG devrait rempiler avec le club de la capitale jusqu’en 2025.

Des prolongations à la pelle annoncées au PSG

Après avoir laissé filer plusieurs cadres en tant que joueurs libres l’été dernier, la direction du Paris Saint-Germain n’entend plus retomber dans les mêmes travers. Cette fois, Leonardo pose un regard sur la situation des joueurs en fin de contrat à Paris. Ainsi, le directeur sportif parisien vient notamment de prolonger le bail d’Angel Di Maria. Vendredi, le club de la capitale a annoncé la prolongation de l’Argentin pour une saison plus une autre en option. D’autres prolongations devraient suivre d’ici la fin de la saison. Un temps poussé vers la sortie à Paris, Julian Draxler pourrait finalement rempiler. Comme le milieu allemand, le latéral espagnol Juan Bernat devrait également signer un nouveau bail. Aux dernières nouvelles, la prolongation de l’ancien bavarois serait même la plus imminente.

Juan Bernat à Paris jusqu’en 2025 ?

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2018, Juan Bernat voit son bail actuel expirer en juin prochain. Blessé depuis le mois de septembre, l’international espagnol garde la confiance de sa direction. Raison pour laquelle il aurait déjà reçu une offre de prolongation de Leonardo. Selon L’Équipe, des émissaires du PSG ont rencontré le représentant du joueur en février. Le journal national rapporte que les deux parties sont tombées d’accord pour une prolongation de quatre ans, soit jusqu’en 2025. Reste plus qu’à attendre une annonce officielle de la part du club pour le confirmer. Absent des pelouses depuis septembre, Bernat devrait signer son retour à la compétition à la mi-avril.













Par Ange A.