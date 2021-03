Ex-PSG : Un ex-titi convoité par des cadors européens

Publié le 25 mars 2021 à 22:30

Centre de formation d'exception, le PSG a une maladie chronique : très bon pour former des joueurs, le club parisien ne laisse pourtant que très leur chance aux jeunes titis. Pourtant, ces derniers s'exportent très bien et montrent l'étendue de leur talent à l'étranger, à l'image de Moussa Diaby, désormais courtisé par les plus grands clubs européens.

Moussa Diaby n'a jamais eu réellement sa chance au PSG

A seulement 21 ans, Moussa Daby détonne avec le Bayer Leverkusen. Pourtant, le Parisien de naissance avait tout pour s'imposer du côté du club de sa ville, le Paris Saint-Germain. Ayant rejoint le club de sa ville en 2013 alors qu'il n'a que treize ans, l'ailier gauche gravit les échelons avec le PSG afin de signer son premier contrat pro en 2018 avec les pensionnaires du Parc des Princes. Sous les ordres de Thomas Tuchel, l'international Espoirs (11 sélections) a pu réaliser 34 rencontres lors de sa première saison, gratifiant les supporters parisiens de quatre buts et sept passes décisives. De belles promesses d'avenir donc qui n'ont néanmoins pas permis aux Parisiens de voir plus de leur titi. En effet, ce dernier décida à l'été 2019 de partir de son cocon pour découvrir l'étranger et l'Allemagne en ralliant le Bayer Leverkusen contre quinze millions d'euros.

Trois cadors européens le suivent de très près

Un choix regrettable pour Paris mais qui s'avère payant pour le jeune joueur. Désormais indiscutable avec Peter Bosz, Diaby enchaîne les grandes performances et compilant déjà neuf buts et autant de passes décisives toutes compétitions confondues. Le champion de France attise forcément les convoitises avec de telles performances. Estimé à 38 millions d'euros et mis sous barbelés par le Bayer jusqu'en juin 2025, le jeune joueur est convoité par trois clubs parmi lesquelles le Real Madrid comme l'annonce AS. Le média ibérique avance également que la concurrence pour Diaby sera rude alors que Manchester United et le Bayern Munich lui font également les yeux doux. Des destinations de rêve pour l'ancien du PSG, qui aura désormais son avenir entre ses mains.







Par Chemssdine