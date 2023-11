Peter Bosz, entraineur du PSV, réserve un enfer sportif au RC Lens, mercredi soir, en Ligue des champions, au Philips Stadion d’Eindhoven.

RC Lens : Eindhoven peut passer devant les Lensois

Le RC Lens a encore rendez-vous avec le PSV Eindhoven, en Ligue des champions. Il y a deux semaines, les deux équipes s’étaient affrontées au stade Bollaert. Ils s’étaient séparés dos à dos lors de la 3e journée de la phase de poule. Le club néerlandais avait ouvert le score (0-1, 54e), par Johan Bakayoko (20 ans). Les Lensois avaient égalisé par Elye Wahi sur un splendide but (1-1, 65e). Avant cette nouvelle confrontation, le RCL est deuxième du Groupe B avec 5 points, tandis que le PSV est dernier avec 2 points. Néanmoins, rien n’est encore joué. En cas de victoire, mercredi (21h) aux Pays-Bas, l’équipe de Peter Bosz passerait devant celle de Franck Haise, avant les deux dernières journées décisives.

Peter Bosz compte sur les supporters du PSV contre les Lensois

L’entraineur des Fermiers pense pouvoir capitaliser le soutien de leurs supporters, pour signer leur première victoire en Ligue des champions cette saison. Le PSV Eindhoven a concédé une lourde défaite à Arsenal (4-1), puis deux matchs nuls consécutifs contre le FC Séville (2-2) et évidemment Lens. « On connaît l’atmosphère de Bollaert, le RC Lens va découvrir la nôtre mercredi. Les supporters joueront un rôle », a déclaré Peter Bosz, en conférence de presse d’avant-match.

Il a transmis ensuite un message fort aux Sang et Or. « Au match aller, je trouve qu’on était la meilleure équipe sur le terrain, au début. On a essayé de jouer notre jeu, on a eu de grosses occasions comme le poteau de Hirving Lozano en première période ». Pour finir, l’ancien coach de Lyon s'est dit bien armé pour faire faire déjouer l’équipe de Franck Haise : « Je connais bien l’équipe de Lens, sa manière de jouer, son système et ses points forts : les transitions. […]. On devra être plus efficace pour l’emporter », a-t-il indiqué.