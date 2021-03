Ex - LOSC Mercato : Luis Campos proche d'un géant de Liga ?

Publié le 25 mars 2021 à 23:00

Remercié suite au départ de Gérard Lopez de la présidence du LOSC, Luis Campos ne s’est pas encore trouvé de point de chute. Aux dernières nouvelles, le technicien portugais pourrait reprendre du service dans un grand club espagnol.

Enfin un point de chute pour Campos après le LOSC ?

Une page s’est tournée au Lille OSC en décembre. Suite au changement de propriétaire du club, Gérard Lopez a passé la main à Olivier Létang, ancien président du Stade Rennais. Comme l’homme d’affaires luxembourgeois, Luis Campos a quitté le board lillois suite à l’arrivée de Merlyn Partners. Depuis, le technicien portugais ne s’est pas trouvé de point de chute. Son nom était associé à l’Olympique de Marseille en cas de vente du club. Mais les derniers chamboulements opérés par Frank McCourt ont prouvé que l’entrepreneur américain n’était pas encore sur le point de passer la main. Cette fois, c’est du côté de la Liga que l’ancien conseiller de Gérard Lopez est envoyé.

Campos à la relance chez un cador de Liga ?

L’insider Mohamed Toubache-TER annonce l’arrivée prochaine de Luis Campos au Real Madrid. Le poste de chef de recrutement attendrait le Portugais de 56 ans chez les Merengues. Foot Mercato assure pour sa part que le champion d’Espagne en titre a déjà pris attache avec l’ancien du LOSC. Florentino Pérez voudrait compter sur le Lusitanien pour réaliser un mercato d’envergure cet été. En cas de signature au Real, Luis Campos effectuerait son retour à la Maison Blanche. Il avait déjà officié pendant un an, entre 2012 et 2013, comme superviseur lorsque José Mourinho était sur le banc. Il a quitté la capitale espagnole en 2013 en même temps que le « Special One » pour prendre la direction de l’AS Monaco. Après trois ans passés sur le Rocher, il a posé ses valises à Lille pour épauler Gérard Lopez.







Par Ange A.