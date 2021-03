PSG Mercato : Barça, City, l’avenir de Messi déjà réglé ?

Publié par JEAN-LUC D le 26 mars 2021 à 14:20

Libre de tout contrat à l’issue de la saison, Lionel Messi affole déjà le marché des transferts depuis le mois de janvier 2021. Si le PSG et Manchester City sont de plus en plus annoncés comme les candidats les plus sérieux pour l’accueillir, la star du FC Barcelone aurait quant à lui sa petite idée sur la suite à donner à sa carrière.

Lionel Messi convaincu par Joan Laporta ?

Avec le probable départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, Leonardo a clairement fait comprendre que le Paris Saint-Germain s’est invité à la table des clubs intéressés par Lionel Messi. Il faut dire que depuis l’été dernier, le sextuple Ballon d’Or n’avait pas caché son désir de changer d’air, mais avait finalement été retenu par des obligations contractuelles. Désormais libre à compter du 30 juin prochain, l’international argentin de 33 ans pourrait faire ses valises sans aucune contrainte.

Toutefois, Don Balon explique ce vendredi que la donne pourrait finalement changer pour le grand ami de Neymar. En effet, le média espagnol assure que la récente élection de Joan Laporta à la présidence du Barça pourrait finalement convaincre la Pulga de poursuivre l’aventure en Catalogne. D’ailleurs, le journal sportif précise que Messi a voté pour le nouveau boss des Blaugranas. Et ce retour aux affaires de Laporta serait en train de changer la donne concernant l’avenir du protégé de Ronald Koeman.

Antonella Roccuzzo, l’épouse de l’ex-coéquipier de Luis Suarez, qui se préparait déjà au déménagement, serait désormais convaincue que sa famille est encore très loin de quitter Barcelone. Le successeur de Josep Maria Bartomeu ayant pris soin d’associer la famille du joueur de 33 ans dans plusieurs discussions au sujet de sa prolongation. Une démarche qui serait en train de faire son effet puisque le natif de Rosario semble de plus en plus épanoui au Camp Nou. Une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain et Manchester City.

PSG Mercato : Messi vers une prolongation à Barcelone ?

Dans sa chronique pour Betfair, Rivaldo, ancienne gloire brésilienne du club culé, tout porte aujourd’hui à croire que le compatriote d’Angel Di Maria pourrait bientôt parapher un nouveau bail avec son club de coeur.

« Messi semble plus connecté et plus heureux depuis l'arrivée de Joan Laporta, un président qu'il connaît bien. Pour cette raison, je commence à croire de plus en plus que Messi pourrait trouver un accord avec le nouveau conseil d'administration et signer un nouveau contrat pour rester au club quelques années de plus. Messi a eu un regain de confiance avec l'élection du nouveau président, quelqu'un qu'il connaît bien », a expliqué Rivaldo.

Reste maintenant à savoir si le Paris SG et Manchester City seront à même de convaincre le joueur le mieux payé de la Liga de rester sur sa décision initiale. Affaire à suivre…