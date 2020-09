Barça Mercato : Lionel Messi, Manchester City balise son offre

Manchester City veut recruter Lionel Messi au FC Barcelone mais n'a pas l'intention de casser sa tirelire. Déjà dans le collimateur de l’UEFA, le club anglais veut éviter de se faire épingler à nouveau.

Lionel Messi, Manchester City se limite à 100 M€

Lionel Messi est toujours décidé à quitter le FC Barcelone cet été, alors que le club espère trouver un compromis avec la superstar pour prolonger son contrat qui expire en 2021. Principal intéressé par l’Argentin, Manchester City veut le buteur du Barça dans son effectif cette saison. Toutefois, Pep Guardiola ne veut pas entrer en conflit avec le club catalan qu’il a dirigé entre 2008 et 2012. Les Citizens surveillent donc de loin l’évolution de la situation de Lionel Messi, engagé désormais dans un bras de fer avec la direction des Blaugrana. En effet, le joueur de 33 ans veut résilier son contrat afin de quitter librement le FC Barcelone, mais ses dirigeants se montrent intransigeants et réclament 700 M€, soit la clause libératoire du N°10. De son côté, Manchester City ne souhaite pas s’enflammer dans ce dossier. Il a fixé une limite à ne pas franchir. D’après les indiscrétions de The Times, le club de Premier League ne sortira pas plus de 100 M€ pour un éventuel transfert du septuple ''Ballon d’Or''. Un montant largement en dessous de ce que les Catalans espèrent.

Guardiola ne souhaite pas d'échange dans le dossier de la star

Pep Guardiola est également claire sur la question d’un échange dans la transaction. La source croit savoir que le technicien espagnol ne souhaite inclure aucun de ses joueurs dans le deal avec le Barça. Concrètement, ni Gabriel Jesus ni Bernardo Silva ne seront associés au dossier Lionel Messi, à en croire le média britannique. Notons que les noms des deux joueurs circulent en Catalogne. Alors que toutes les parties campent sur leur position, la tendance qui se dégage est que la "Pulga" devrait aller au bout de son contrat au FC Barcelone. Il serait ainsi libre de s’engager avec le club de son choix dès l’été 2021.