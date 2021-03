Équipe de France : Mbappé recadré en interne par Deschamps

Publié par Matthieu le 26 mars 2021 à 16:50

L'équipe de France n'a pu faire mieux qu'un triste match nul (1-1) contre l'Ukraine en ouverture des éliminatoires à la Coupe du monde 2022, mercredi au Stade de France. Un match au cours duquel Kylian Mbappé ne s'est pas montré à son avantage, auteur d'une performance plus que décevante, et repris par son sélectionneur Didier Deschamps en conférence de presse. Mais le coach des Bleus a également fait la leçon à son joueur en interne, comme le révèle L'Equipe.

Kylian Mbappé doit simplifier son jeu

Le match de Kylian Mbappé n'a convaincu personne mercredi contre l'Ukraine, au contraire. Le Parisien s'est montré brouillon, trop personnel et complexe dans ses choix, cerné par des Ukrainiens ne le lâchant pas d'une semelle. "Kylian doit de plus en plus être préparé à ça. Les adversaires s’en méfient beaucoup. Mais on doit se servir de ça pour utiliser d’autres espaces qu’il peut libérer en monopolisant autant de défenseurs", a estimé son coéquipier Adrien Rabiot. "Il doit peut-être revenir à un jeu plus simple. Il a toutes les qualités pour le faire. L’adversaire va toujours essayer de neutraliser l’homme fort d’une équipe. À lui d’évoluer", a conseillé de son côté l'ancien international Robert Pirès.

L'équipe de France attend plus du Parisien

Didier Deschamps est du même avis. "Avec sa qualité, je comprends que l’adversaire prenne ces dispositions. Il faut pouvoir le servir un peu plus dans l’espace, venir parfois à deux ou trois autour de lui. Ce sont des choix qu’il doit faire lui aussi, s’appuyer sur les autres, peut-être avoir cette alternance entre le dribble et la passe", a analysé le sélectionneur de l'équipe de France. L'Equipe ajoute quelques précisions dans son édition du jour : "Publiquement, le sélectionneur n’a pas essayé de minimiser la responsabilité de son attaquant, qu’il aurait aimé voir jouer plus simple, moins en solo aussi. Il l’a laissé sur la pelouse espérant qu’un éclair de sa part allait débloquer la situation. Il n’est jamais venu et Deschamps, au-delà des problèmes posés par les Ukrainiens, n’a pas apprécié la prestation du Parisien, dans l’envie, l’implication défensive aussi, comme sur l’action du but ukrainien. Les deux hommes ont pu discuter de ces sujets, hier (jeudi), à Clairefontaine. Mbappé a fait amende honorable, conscient qu’il n’avait pas montré son meilleur visage." À lui de montrer un autre niveau contre le Kazakhstan et la Bosnie, dimanche et mercredi.