PSG : Mbappé encore très critiqué après le match des Bleus

Publié le 25 mars 2021 à 09:45

L'équipe de France a été décevante pour son premier match de l'année et le buteur du PSG, Kylian Mbappé, est passé complètement à côté de son match contre l'Ukraine. Tenus en échec pour ce premier match éliminatoire à la Coupe du monde 2022, les joueurs de Didier Deschamps vont vite devoir se montrer plus créatifs et incisifs s'ils ne veulent pas se mettre d'entrée de jeu en difficulté. Et Mbappé devra vraiment élevé son niveau de jeu, alors qu'il a été transparent contre les Ukrainiens.

Un Kylian Mbappé à côté de la plaque

Truqueur, personnel... C'était le Kylian Mbappé des mauvais jours côté Bleus, face à l'Ukraine (1-1) au Stade de France. L'Equipe ne s'y est pas trompée et a crédité le joueur du PSG d'un 3/10, la moins bonne note de la formation de Didier Deschamps. "Vingt premières minutes qui ont flirté avec le néant, cinquante autres guère plus emballantes. À part une demi-volée trop enlevée (20e), il n'a pas vraiment existé et a un peu trop cherché la faute pour compenser", écrit le quotidien sportif, avant de préciser : "Le meilleur buteur de Ligue 1, qui avait fait craquer la défense lyonnaise le week-end dernier (4-2) pour atteindre les cent buts avec le PSG, était dans un match sans faim. Il n'aura quasiment pas eu une occasion franche s'enferrant souvent dans l'étau ukrainien. En dilettante, le natif de Bondy (Seine-Saint-Denis) a manqué d'envie aussi souvent que le cadre pour ses rares tentatives (10e, 20e). Après un petit pont sur Zabarni, il a été le seul à croire en un penalty en s'écroulant dans la surface (62e)."

L'attaquant du PSG a fait les mauvais choix

"J'en parlerai tranquillement avec lui. Il sait qu'il n'a pas fait un bon match", a commenté de son côté Didier Deschamps, qui a vu les mêmes faille dans le jeu du Parisien. "Il n'était pas dans les meilleures conditions et il n'avait pas les mêmes sensations. L'adversaire s'est adapté, il y avait deux ou trois joueurs sur lui. Le dispositif de l'Ukraine a compliqué son influence dans le jeu. Avec sa qualité, je comprends que l'adversaire prenne ces dispositions. Il faut pouvoir le servir un peu plus dans l'espace, venir parfois à deux ou trois autour de lui. Ce sont des choix qu'il doit faire lui aussi, s'appuyer sur les autres, peut-être avoir cette alternance entre le dribble et la passe."

Mais pour le sélectionneur de l'équipe de France, c'est toute sa formation qui a manqué son match, pas seulement l'attaquant du PSG. "On aurait dû se mettre à l'abri en première période. On a eu des occasions, après ça a été plus difficile sur la seconde période. On a eu une bonne équipe en face, on prend un but évitable, on l'a poussée jusqu'au bout. Je suis évidemment déçu, l'idéal aurait été de gagner. Cette équipe d'Ukraine est une bonne nation. C'est la première étape, c'est un long parcours. Le regret, c'est surtout de ne pas s'être mis à l'abri en première période. Il nous a sans doute manqué un peu de peps en seconde période", a constaté Didier Deschamps en conférence de presse.







Par Matthieu